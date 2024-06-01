Топ продуктов с самым высоким содержанием белка

Белок необходим не только для отличной работы мышц, но и для поддержания красоты, особенно качества кожи. Мы поговорили с диетологом Николаем Егоровым, который рассказал о самых белковых продуктах, без которых рацион не будет полноценным.

Отварная говядина

Прекрасная замена свинине, если вы выступаете против жирных продуктов.

Николай: «В говядине достаточно калорий, так что увлекаться ей все же не стоит, но она обязательно должна быть в рационе, особенно при дифиците белка в организме».

Готовить красное мясо эксперт рекомендует либо на пару, либо хорошо отваривать. В говядине содержится 25 граммов белка на порцию в 100 граммов мяса.

Греческий йогурт

Продукт, знакомый всем, кто следит за фигурой. Наш эксперт поясняет, что греческий йогурт сам по себе низкокалорийный, конечно, если вы выбираете продукт без добавок. На 100 граммов йогурта вы получаете 8 граммов белка.

Форель

Один из самых полезных видов рыбы. В форели специалисты насчитывают 15 граммов белка на 100 граммов рыбы. Николай:

«Калорий в форели очень мало, поэтому смело добавляйте рыбу в меню на ужин, но следите, чтобы гарнир был соответствующим — низкокалорийным».

Киноа

Если вы не можете видеть рис и гречку, попробуйте заменить эти крупы на киноа. Вкус у крупы на любителя, пусть и довольно мягкий. Наш эксперт рекомендует включить киноа в рацион как минимум пару раз в неделю, все же организму требуется разнообразие в продуктах, чтобы получать максимальное количество питательных веществ. Что касается белка, в кино вы найдете 14 граммов элемента на 100 граммов крупы.