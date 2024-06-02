Пангасиус, рыба с плохой репутацией: стоит ли покупать, как готовить

У пангасиуса подмоченная репутация. Считается, что вкус рыбы сильно зависит от того, что она ест. А пангасиус может быть неразборчив в еде. Рассказываем, стоит ли готовить эту рыбу, как ее выбрать и подать.

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Что не так с пангасиусом

Пангасиус — необычная для большинства россиян рыба. Она обитает на юго-востоке Азии, поэтому граждане нашей страны не так часто едят ее. В то же время пангасиус называют «грязной» рыбой и шутят, что она может переварить все что угодно, в том числе мусор.

Если пангасиус выращен в загрязненной среде, он может быть опасен для человека. Рыба накапливает в себе вредные вещества. В то же время пангасиус богат белком, содержит мало калорий, поэтому подходит для худеющих. Выбирайте рыбу с ферм, выращенную в очищенной воде и на специальном корме. Тогда от нее будет только польза.

Как готовить пангасиус

Пангасиус — это рыба, которая легко готовится самыми разными способами. Делимся популярными:

Жарка. Обжарьте пангасиус на сковороде с небольшим количеством масла. Приправьте рыбу солью, перцем и другими любимыми специями. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Запечь. Выложите рыбу на противень, сбрызните лимонным соком, посыпьте травами и специями по вкусу, а затем запекайте в духовке до готовности.

С картофелем и баклажанами. Отварите картофель, нарежьте его ломтиками, обжарьте баклажаны и рыбу. Выложите ингредиенты слоями в форму, покройте сверху сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут.

В молочном соусе. Нарежьте рыбу кусочками, обжарьте морковь, долейте молоко, добавьте муку и сметану, тщательно размещайте. Тушите рыбу в этом соусе 15–20 минут.

Не забывайте следить за временем приготовления, чтобы рыба не пересушилась. Пангасиус хорошо сочетается с различными видами соусов, свежими травами и овощами. Приятного аппетита!

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