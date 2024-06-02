Домашний квас из хлеба без дрожжей: легкий рецепт любимого напитка

Домашний квас отлично освежает летом. Можно ли легко приготовить этот напиток? Делимся простым рецептом из хлеба без дрожжей.

© Unsplash

Ингредиенты

питьевая вода — 2,5 л;

сахар — 150–200 г;

хлеб ржаной — 300 г;

изюм или чернослив — по вкусу;

лимон — по вкусу;

корица — по вкусу.

Способ приготовления

Вот простой рецепт домашнего кваса из хлеба без использования дрожжей. Нарежьте хлеб на небольшие кусочки или кубики и отправьте в духовку, чтобы получились сухарики. Можно использовать черствый хлеб, твердые корочки. Положите получившиеся сухарики в большую емкость. Добавьте к сухарикам изюм, лимон, корицу или любые другие специи по вкусу. Залейте хлеб и сахар водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла хлеб, но не доходила до самых краев емкости. Хорошо перемешайте. Поставьте емкость в теплое место, накройте марлей, чистым полотенцем или крышкой, чтобы предотвратить попадание пыли и насекомых. Оставьте смесь на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически помешивая. Через несколько дней достаньте напиток, процедите его через марлю или сито, чтобы отделить частицы хлеба. Налейте квас в стеклянные бутылки или банки и уберите их в холодильник. Подождите еще пару часов, чтобы квас настоялся.

Готово! Вы приготовили отличный освежающих напиток, который поможет справиться с летней жарой.

Посмотрите другой рецепт: классический холодный свекольник.