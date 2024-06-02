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Домашний квас из хлеба без дрожжей: легкий рецепт любимого напитка

Домашний квас отлично освежает летом. Можно ли легко приготовить этот напиток? Делимся простым рецептом из хлеба без дрожжей.

Домашний квас из хлеба без дрожжей: легкий рецепт любимого напитка
© Unsplash

Ингредиенты

  • питьевая вода — 2,5 л;
  • сахар — 150–200 г;
  • хлеб ржаной — 300 г;
  • изюм или чернослив — по вкусу;
  • лимон — по вкусу;
  • корица — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Вот простой рецепт домашнего кваса из хлеба без использования дрожжей.
  2. Нарежьте хлеб на небольшие кусочки или кубики и отправьте в духовку, чтобы получились сухарики. Можно использовать черствый хлеб, твердые корочки.
  3. Положите получившиеся сухарики в большую емкость.
  4. Добавьте к сухарикам изюм, лимон, корицу или любые другие специи по вкусу.
  5. Залейте хлеб и сахар водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла хлеб, но не доходила до самых краев емкости. Хорошо перемешайте.
  6. Поставьте емкость в теплое место, накройте марлей, чистым полотенцем или крышкой, чтобы предотвратить попадание пыли и насекомых.
  7. Оставьте смесь на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически помешивая.
  8. Через несколько дней достаньте напиток, процедите его через марлю или сито, чтобы отделить частицы хлеба.
  9. Налейте квас в стеклянные бутылки или банки и уберите их в холодильник. Подождите еще пару часов, чтобы квас настоялся.

Готово! Вы приготовили отличный освежающих напиток, который поможет справиться с летней жарой.

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