Домашний квас из хлеба без дрожжей: легкий рецепт любимого напитка
Домашний квас отлично освежает летом. Можно ли легко приготовить этот напиток? Делимся простым рецептом из хлеба без дрожжей.
Ингредиенты
- питьевая вода — 2,5 л;
- сахар — 150–200 г;
- хлеб ржаной — 300 г;
- изюм или чернослив — по вкусу;
- лимон — по вкусу;
- корица — по вкусу.
Способ приготовления
- Вот простой рецепт домашнего кваса из хлеба без использования дрожжей.
- Нарежьте хлеб на небольшие кусочки или кубики и отправьте в духовку, чтобы получились сухарики. Можно использовать черствый хлеб, твердые корочки.
- Положите получившиеся сухарики в большую емкость.
- Добавьте к сухарикам изюм, лимон, корицу или любые другие специи по вкусу.
- Залейте хлеб и сахар водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла хлеб, но не доходила до самых краев емкости. Хорошо перемешайте.
- Поставьте емкость в теплое место, накройте марлей, чистым полотенцем или крышкой, чтобы предотвратить попадание пыли и насекомых.
- Оставьте смесь на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически помешивая.
- Через несколько дней достаньте напиток, процедите его через марлю или сито, чтобы отделить частицы хлеба.
- Налейте квас в стеклянные бутылки или банки и уберите их в холодильник. Подождите еще пару часов, чтобы квас настоялся.
Готово! Вы приготовили отличный освежающих напиток, который поможет справиться с летней жарой.
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