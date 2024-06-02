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Универсальный овощ: четыре простых и полезных блюда с кабачком

Кабачковая запеканка

Четыре простых и полезных блюда с кабачком
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Кабачок — 400 г
  • Сыр — 100 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Сметана — 100 г
  • Сода — 0,5 ч.л.
  • Мука — 150 г
  • Зелень по вкусу
  • Соль — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Кабачок натереть, отжать. Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
  2. Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 минут, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
  3. Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать).
  4. Запекать 40-50 мин при температуре 180°С.

Быстрые кабачки с чесноком

Ингредиенты:

  • Кабачки — 500 г
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль — 1/2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Яблочный уксус — 50 мл

Процесс приготовления:

  1. Кабачки нарежьте кружочками, чистить не обязательно. Петрушку нарубите. Чеснок измельчите ножом.
  2. Выложите кабачки вместе с зеленью и чесноком в банку или миску.
  3. Кипяток смешайте с солью, сахаром и уксусом.
  4. Залейте кабачки маринадом. Остудите, накройте и уберите в холодильник на 10-12 часов.

Лодочки из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт
  • Грудка куриная (отварная) — 150 г
  • Помидоры — 2 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Сыр (твердый) — 50 г
  • Паприка (копченая) по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Кабачки разрезать пополам, ложкой удалить середину.
  2. Филе, лук, помидоры нарезать кубиком. Туда же добавить нарезанные серединки кабачка. Приправить паприкой, посолить.
  3. Нафаршировать лодочки полученной смесью.
  4. Присыпать тертым сыром и отправить в разогретую духовку на 40 минут.

Пицца-запеканка из кабачка

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт
  • Пшеничная мука — 160 г
  • Яйцо куриное — 3 шт
  • Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
  • Помидоры — 4 шт
  • Твердый сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Очищенный кабачок натереть на мелкой терке. Если из кабачка выделилось много лишней влаги, ее лучше слить.
  2. К натертому кабачку добавить рубленую зелень, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к кабачковой массе.
  3. Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить подготовленное тесто.
  4. Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на тесто.
  5. Поставить запеканку выпекаться в заранее разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Посыпать за 10 минут до готовности сыром.
Еда