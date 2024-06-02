Универсальный овощ: четыре простых и полезных блюда с кабачком
Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
- Кабачок — 400 г
- Сыр — 100 г
- Яйцо — 2 шт
- Сметана — 100 г
- Сода — 0,5 ч.л.
- Мука — 150 г
- Зелень по вкусу
- Соль — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Кабачок натереть, отжать. Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
- Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 минут, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать.
- Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать).
- Запекать 40-50 мин при температуре 180°С.
Быстрые кабачки с чесноком
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 г
- Петрушка — 1/2 пучка
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Соль — 1/2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Яблочный уксус — 50 мл
Процесс приготовления:
- Кабачки нарежьте кружочками, чистить не обязательно. Петрушку нарубите. Чеснок измельчите ножом.
- Выложите кабачки вместе с зеленью и чесноком в банку или миску.
- Кипяток смешайте с солью, сахаром и уксусом.
- Залейте кабачки маринадом. Остудите, накройте и уберите в холодильник на 10-12 часов.
Лодочки из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт
- Грудка куриная (отварная) — 150 г
- Помидоры — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Сыр (твердый) — 50 г
- Паприка (копченая) по вкусу
Процесс приготовления:
- Кабачки разрезать пополам, ложкой удалить середину.
- Филе, лук, помидоры нарезать кубиком. Туда же добавить нарезанные серединки кабачка. Приправить паприкой, посолить.
- Нафаршировать лодочки полученной смесью.
- Присыпать тертым сыром и отправить в разогретую духовку на 40 минут.
Пицца-запеканка из кабачка
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт
- Пшеничная мука — 160 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
- Помидоры — 4 шт
- Твердый сыр — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 3 ст. л.
Процесс приготовления:
- Очищенный кабачок натереть на мелкой терке. Если из кабачка выделилось много лишней влаги, ее лучше слить.
- К натертому кабачку добавить рубленую зелень, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к кабачковой массе.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить подготовленное тесто.
- Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на тесто.
- Поставить запеканку выпекаться в заранее разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Посыпать за 10 минут до готовности сыром.