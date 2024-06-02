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Для сладкого лета: готовим клубничную панакоту

Начавшийся сезон клубники создан для того, чтобы пробовать новое и экспериментировать. Предлагаем приготовить клубничную панакоту со сливочным ликером. Самое время.

Рецепт клубничной панакоты
© Eva.ru

Ингредиенты (на три порции):

Для клубничного кули:

  • 150 г клубники;
  • 20 г сахара;
  • 5 г желатина в гранулах;
  • 30 мл холодной воды.

Для сливочного слоя:

  • 320 г сметаны (15%);
  • 50 г сахара;
  • 30 г сливочного ликера;
  • 10 г порошкового желатина;
  • 60 мл холодной воды.

Для начинки и украшения:

  • 150 г клубники;

Процесс приготовления:

  1. Для кули клубнику хорошо пробить блендером до пюре. Желатин залить водой для набухания.
  2. Примерно 1/3 пюре переложить в сотейник, добавить сахар, перемешать и поставить на медленный огонь.
  3. Дать нагреться, помешивая, до 40-45 °С. Не кипятить!
  4. Набухший желатин переложить в массу и тщательно перемешать. Снять с огня.
  5. В массу добавить остаток пюре и хорошо перемешать (таким образом сохраняется вкус, цвет и витамины ягоды).
  6. Кули перелить в баночки, в 3 баночки, в каждую примерно одинаковое количество. Убрать баночки с кули в холодильник на 50-60 минут до стабилизации кули. Можно убрать в морозилку минут на 20, так будет быстрее.
  7. Для сливочного слоя желатин залить водой для набухания. В сметану добавить сахар и слегка взбить, сюда же добавить ликер и хорошо перемешать.
  8. Клубнику (100 г) порезать кубиками.
  9. Набухший желатин переложить в сотейник и поставить на огонь, постоянно помешивая растворить, не кипятить!
  10. Желатин перелить в сметану и быстро перемешать.
  11. В баночки с кули вылить часть сливочной массы, выложить нарезанную клубнику, и вылить остатки сливочной массы. Убрать в холодильник на 1 час для стабилизации.
  12. Украсить ягодой. Подавать.
Еда