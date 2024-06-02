Рецепт клубничной панакоты

Для сладкого лета: готовим клубничную панакоту
Начавшийся сезон клубники создан для того, чтобы пробовать новое и экспериментировать. Предлагаем приготовить клубничную панакоту со сливочным ликером. Самое время.
Ингредиенты (на три порции):
Для клубничного кули:
- 150 г клубники;
- 20 г сахара;
- 5 г желатина в гранулах;
- 30 мл холодной воды.
Для сливочного слоя:
- 320 г сметаны (15%);
- 50 г сахара;
- 30 г сливочного ликера;
- 10 г порошкового желатина;
- 60 мл холодной воды.
Для начинки и украшения:
- 150 г клубники;
Процесс приготовления:
- Для кули клубнику хорошо пробить блендером до пюре. Желатин залить водой для набухания.
- Примерно 1/3 пюре переложить в сотейник, добавить сахар, перемешать и поставить на медленный огонь.
- Дать нагреться, помешивая, до 40-45 °С. Не кипятить!
- Набухший желатин переложить в массу и тщательно перемешать. Снять с огня.
- В массу добавить остаток пюре и хорошо перемешать (таким образом сохраняется вкус, цвет и витамины ягоды).
- Кули перелить в баночки, в 3 баночки, в каждую примерно одинаковое количество. Убрать баночки с кули в холодильник на 50-60 минут до стабилизации кули. Можно убрать в морозилку минут на 20, так будет быстрее.
- Для сливочного слоя желатин залить водой для набухания. В сметану добавить сахар и слегка взбить, сюда же добавить ликер и хорошо перемешать.
- Клубнику (100 г) порезать кубиками.
- Набухший желатин переложить в сотейник и поставить на огонь, постоянно помешивая растворить, не кипятить!
- Желатин перелить в сметану и быстро перемешать.
- В баночки с кули вылить часть сливочной массы, выложить нарезанную клубнику, и вылить остатки сливочной массы. Убрать в холодильник на 1 час для стабилизации.
- Украсить ягодой. Подавать.