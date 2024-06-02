Рецепт клубничной панакоты

Начавшийся сезон клубники создан для того, чтобы пробовать новое и экспериментировать. Предлагаем приготовить клубничную панакоту со сливочным ликером. Самое время.

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Ингредиенты (на три порции):

Для клубничного кули:

150 г клубники;

20 г сахара;

5 г желатина в гранулах;

30 мл холодной воды.

Для сливочного слоя:

320 г сметаны (15%);

50 г сахара;

30 г сливочного ликера;

10 г порошкового желатина;

60 мл холодной воды.

Для начинки и украшения:

150 г клубники;

Процесс приготовления: