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Стало известно, какая крупа может заменить молоко

Амарант, получивший особую популярность среди приверженцев здорового образа жизни, превосходит молоко по количеству содержащегося белка, рассказала «Доктору Питеру» кандидат биологических наук Лидия Мирошниченко. В 100-балльной системе СКОР (способ сравнения белков с идеальным для человека) у амаранта 75 баллов, тогда как у молока 72.

Биолог рассказал, какая крупа может заменить молоко
© unsplash

По словам эксперта, амарант относят к так называемым псевдоцереалам — растениям, дающим плоды или семена, которые используют как злаки, хотя с ботанической точки зрения они ими не являются.

"Псевдоцереальные зерна принадлежат к двудольным видам растений и становятся современной тенденцией в рационе человека в качестве безглютеновых зерен с превосходной пищевой и нутрицевтической ценностью", — объясняет Мирошниченко.

Особой ценностью обладает и амарантовое масло. Оно, по словам биолога, превосходит масло облепихи по количеству токоферолов (витамин Е). Также в нем есть полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F), фитостеролы и сквален, что делает его полезным для поддержки иммунитета, при лечении различных заболеваний и нарушений обмена веществ.

Кроме того, по содержанию аминокислот, пищевых волокон и минеральных веществ амарант обходит гречку и идеально походит веганам, вегатарианцам, пожилым людям и тем, кто не переносит глютен.

По словам эндокринолога Диляры Лебедевой, самыми полезными кашами для организма являются гречневая и овсяная. Волокна гречки регулируют «трафик» в кишечнике, а овсянка помогает органу работать как часы.

Еда