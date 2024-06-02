Лисички и сыроежки. Что нужно знать перед тем, как идти их собирать?

Грибы являются одним из самых распространенных источников отравления. Чаще всего любители этого деликатеса расплачиваются за собственную самоуверенность, употребляя в пищу так называемые ложные грибы. Кроме того абсолютно все грибы трудно перевариваются в кишечнике. Однако особого бдительного отношения к себе требуют сыроежки и лисички.

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Многоликие сыроежки

Сыроежки появляются в лесу раньше многих других грибов и никогда не прячутся. К тому же сыроежки богаты витаминами, а также калием и фосфором. Именно поэтому они пользуются такой популярностью у заядлых грибников.

Науке известно более 270 видов этого гриба. Многие из них пригодны для употребления. Но некоторые могут нанести серьезный вред человеческому организму. Поэтому, отправляясь в лес, прежде всего следует знать о том, какие именно сыроежки являются абсолютно безопасными, а какие даже в руки брать не стоит. Так сыроежка жгучеедкая содержит токсичный алкалоид мускарин, который вызывает нарушения в работе пищеварительной системы. Недаром второе название жгучеедкой сыроежки – рвотная. Этот гриб можно отличить по оранжевой или бледно-красной шляпке с закругленными краями и фруктовому запаху. А вот зеленая сыроежка, напротив, вполне съедобна. Однако этот гриб опасен тем, что его легко перепутать с ядовитой бледной поганкой.

Также стоит отметить, что сыроежки своего названия не оправдывают, и употреблять их в пищу в сыром виде не рекомендуется. Сыроежки солят, маринуют, жарят. Но лучше всего сыроежки, как и любые другие грибы, тщательно отварить.

Сыроежки тяжело усваиваются в организме, поэтому порция этих грибов не должна превышать 150 грамм. Не следует употреблять сыроежки и тем, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта, а также болезнями сердца. Не стоит предлагать грибы пожилым людям и детям до 7-ми лет.

Хитрые лисички

Лисички можно найти в лесу с ранней весны до поздней осени. Лисички практически никогда не бывают червивыми и являются своеобразным деликатесом. К тому же эти грибы очень полезны для здоровья. В них содержится много витаминов и минеральных веществ, а также хиноманноза, которая с легкостью уничтожает яйца любых гельминтов.

Однако лисичка, сродни одноименному животному, - очень хитрый гриб. Существует риск вместо настоящих лисичек набрать самых что ни на есть ложных. Их называют оранжевыми говорушками. Однако отличить говорушку от съедобного гриба не так-то просто. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Но если присмотреться, то найти отличия все же можно. Ложные лисички имеют более яркую окраску, длинную и сухую ножку, да и шляпка у них идеальной формы, без ажурных краев. Оранжевая говорушка богата токсинами, которые и отравляют организм. Симптомами отравления являются тошнота, рвота, диарея, слабость и ломота в теле.

Врачи не рекомендуют употреблять лисички в пищу маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и почек.