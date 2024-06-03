Диетолог назвала помогающий быстро снижать вес напиток

Для того чтобы привести свое тело в тонус, необходимо заниматься физической активностью и скорректировать рацион. О помогающем быстро сбросить вес напитке рассказала врач-диетолог Татьяна Василенко.

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Эффективным в снижении веса станет настой на базе корицы и меда. Для этого необходимо положить одну чайную ложку специи, добавить в нее натуральный мед и залить двумя стаканами кипятка. Настой необходимо предварительно остудить.

Диетолог пояснила, что часть напитка можно употребить перед отходом ко сну, а вторую оставить на утро и выпить перед завтраком. Помимо стимуляции метаболизма, этот настой может обогатить организм витаминами, передает News.ru.

Лучше всего при борьбе с лишним весом помогает корица. Эта распространенная специя способствует сжиганию жировой ткани и стимулированию обмена веществ.

Потребление натощак черного тмина, имбиря, корицы и некоторых других пищевых добавок может способствовать снижению уровня глюкозы в крови у людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом свидетельствует исследование ученых из университета Сарагосы в Испании.