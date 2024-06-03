Легко и просто! Готовим дома знаменитые Донаты
Первые кофейни с фирменными пончиками Донат появились в 50-х годах. С тех пор соблазнительный десерт распространился по миру и сегодня является одним из самых популярных лакомств. Однако, чтобы отведать Донат вовсе не обязательно искать место, где их вкусно готовят. Можно испечь пончик самостоятельно.
Ингредиенты:
- Мука — 400 г.
- Яйцо — 3 шт.
- Сгущённое молоко — 1 банка
- Масло растительное — 0,5 л.
- Разрыхлитель — 1 пакетик
- Ванилин — 1 пакетик
- Соль — щепотка
- Шоколад — 1 плитка
- Посыпка — для украшения
Процесс приготовления:
Яйца взбить со сгущенкой, перемешать. Муку просеять. Добавить разрыхлитель, ванилин и соль. Замесить тесто. Стол присыпать мукой и выложить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см.
Формами двух размеров, можно использовать стакан и рюмку, вырезать пончики. В кастрюльку налить масло, нагреть. Опускаем по 3 шт. в масло. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.
Можно покрыть шоколадом и посыпкой.