Легко и просто! Готовим дома знаменитые Донаты

Первые кофейни с фирменными пончиками Донат появились в 50-х годах. С тех пор соблазнительный десерт распространился по миру и сегодня является одним из самых популярных лакомств. Однако, чтобы отведать Донат вовсе не обязательно искать место, где их вкусно готовят. Можно испечь пончик самостоятельно.

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Ингредиенты:

Мука — 400 г.

Яйцо — 3 шт.

Сгущённое молоко — 1 банка

Масло растительное — 0,5 л.

Разрыхлитель — 1 пакетик

Ванилин — 1 пакетик

Соль — щепотка

Шоколад — 1 плитка

Посыпка — для украшения

Процесс приготовления:

Яйца взбить со сгущенкой, перемешать. Муку просеять. Добавить разрыхлитель, ванилин и соль. Замесить тесто. Стол присыпать мукой и выложить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см.

Формами двух размеров, можно использовать стакан и рюмку, вырезать пончики. В кастрюльку налить масло, нагреть. Опускаем по 3 шт. в масло. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.

Можно покрыть шоколадом и посыпкой.