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Легко и просто! Готовим дома знаменитые Донаты

Первые кофейни с фирменными пончиками Донат появились в 50-х годах. С тех пор соблазнительный десерт распространился по миру и сегодня является одним из самых популярных лакомств. Однако, чтобы отведать Донат вовсе не обязательно искать место, где их вкусно готовят. Можно испечь пончик самостоятельно.

Легко и просто! Готовим дома знаменитые Донаты
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сгущённое молоко — 1 банка
  • Масло растительное — 0,5 л.
  • Разрыхлитель — 1 пакетик
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Соль — щепотка
  • Шоколад — 1 плитка
  • Посыпка — для украшения

Процесс приготовления:

Яйца взбить со сгущенкой, перемешать. Муку просеять. Добавить разрыхлитель, ванилин и соль. Замесить тесто. Стол присыпать мукой и выложить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см.

Формами двух размеров, можно использовать стакан и рюмку, вырезать пончики. В кастрюльку налить масло, нагреть. Опускаем по 3 шт. в масло. Жарим с двух сторон до золотистого цвета.

Можно покрыть шоколадом и посыпкой.

Еда
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