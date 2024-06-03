Названы самые вредные пищевые привычки

Эксперты Роспотребнадзора назвали самые вредные пищевые привычки.

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Так, если постоянно жевать быстро, мозг не успевает получать сигнал о наполнении желудка, в результате происходит переедание. Поэтому жевать нужно тщательно, не торопясь.

Обязательно нужно завтракать. Плотный завтрак снижает потребность в калориях в течение дня. Кроме того, все калории, которые съедаются в первую половину дня, тратятся в этот же день. А вот вечером не стоит есть много. Процесс переваривания еды мешает полноценному сну.

Не стоит злоупотреблять кофе. Оптимальная дозировка — три чашки в день (при отсутствии противопоказаний).

Врачи также советуют не заедать плохое настроение и не есть перед гаджетами, передает Pravda.ru.

До этого нутрициолог Елена Веселова рассказала, какие продукты лучше выбрать для пикника. Стоит взять сезонные фрукты и ягоды, хрустящую листовую зелень и свежие сезонные овощи, орехи, семена, хлеб на закваске, крекеры с хорошим составом, передает Царьград.

Похудение к определенной дате является нездоровым и малоэффективным, часто приводит к еще большему набору веса, чем до похудения — лучше постепенно менять привычки и плавно переходить к здоровому образу жизни. Об этом рассказала врач-диетолог Альбина Комиссарова.