Названы продукты, которые делают прикус неправильным

Врач Алексеева: леденцы и жареные орехи могут испортить прикус ребёнку. Правильный прикус зависит от здоровья жевательных зубов. Продукты могут менять их структуру не в лучшую сторону, поэтому стоматологи призывают питаться правильно и тщательно пережёвывать пищу. Твердую пищу ребёнку давать надо, но от некоторых продуктов лучше отказаться.

Подробнее о них рассказала врач-стоматолог Галина Алексеева.

Когда забирать соску у ребёнка

Когда детям исполняется 6 месяцев, нужно перестать кормить их ночью грудью или из бутылочки с соской, посоветовала врач. Из-за соски прикус тоже может сформироваться неправильно.

Мед отметила, что правильный прикус зависит от здоровья жевательных зубов. Поэтому нужно хорошо ухаживать за зубами с раннего возраста: правильно питаться и чистить зубы. Еду следует тщательно пережевывать, чтобы укреплять челюстные мышцы.

Какие продукты вредны для прикуса

По словам Алексеевой, детям не следует давать твёрдые сладости — например, леденцы и козинаки. Они обволакивают зубы и те «перестают дышать», сказала стоматолог Газете.ru.

Что ещё нельзя:

сухари — могут ранить десны и стирать защитный слой зубов;

жареные орехи — их лучше замачивать перед употреблением и ни в коем случае не колоть зубами.

Какие продукты полезны для прикуса

Для формирования нормального прикуса стоматолог посоветовала есть продукты, богатые кальцием, — например, жёлтый болгарский перец с петрушкой и творогом.

Женщинам рекомендуют принимать нутрицевтики — дополнительные источники аминокислот и других питательных веществ. Но их надо принимать системно: 1 месяц пить, и после этого курса 5 месяцев отдыхать.

Неправильный прикус не только портит внешность человека, но ещё и угрожает его жизни. Ранее хирург Геннадий Гончаков рассказал, что неправильный прикус может привести к остановке дыхания во сне.