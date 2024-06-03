«Зубы перестают дышать». Названы продукты, которые делают прикус неправильным
Врач Алексеева: леденцы и жареные орехи могут испортить прикус ребёнку. Правильный прикус зависит от здоровья жевательных зубов. Продукты могут менять их структуру не в лучшую сторону, поэтому стоматологи призывают питаться правильно и тщательно пережёвывать пищу. Твердую пищу ребёнку давать надо, но от некоторых продуктов лучше отказаться.
Подробнее о них рассказала врач-стоматолог Галина Алексеева.
Когда забирать соску у ребёнка
Когда детям исполняется 6 месяцев, нужно перестать кормить их ночью грудью или из бутылочки с соской, посоветовала врач. Из-за соски прикус тоже может сформироваться неправильно.
Мед отметила, что правильный прикус зависит от здоровья жевательных зубов. Поэтому нужно хорошо ухаживать за зубами с раннего возраста: правильно питаться и чистить зубы. Еду следует тщательно пережевывать, чтобы укреплять челюстные мышцы.
Какие продукты вредны для прикуса
По словам Алексеевой, детям не следует давать твёрдые сладости — например, леденцы и козинаки. Они обволакивают зубы и те «перестают дышать», сказала стоматолог Газете.ru.
Что ещё нельзя:
- сухари — могут ранить десны и стирать защитный слой зубов;
- жареные орехи — их лучше замачивать перед употреблением и ни в коем случае не колоть зубами.
Какие продукты полезны для прикуса
Для формирования нормального прикуса стоматолог посоветовала есть продукты, богатые кальцием, — например, жёлтый болгарский перец с петрушкой и творогом.
Женщинам рекомендуют принимать нутрицевтики — дополнительные источники аминокислот и других питательных веществ. Но их надо принимать системно: 1 месяц пить, и после этого курса 5 месяцев отдыхать.
Неправильный прикус не только портит внешность человека, но ещё и угрожает его жизни. Ранее хирург Геннадий Гончаков рассказал, что неправильный прикус может привести к остановке дыхания во сне.