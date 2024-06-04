Как приготовить мороженое без сахара: рецепт домашнего ПП-мороженого

В жаркий летний день приятно освежит стаканчик мороженого. Тем более что его можно приготовить своими руками по собственному вкусу. А если опыта такого нет, то самое время попробовать: 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Присоединимся?

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На радость детям

Нижегородка Анастасия Артёмова – кондитер. У неё есть любимый рецепт мороженого, который кажется на первый взгляд сложным.

«Но на самом деле ничего сложного нет. Если точно следовать инструкции, то всё получится с первого раза», – уверена Анастасия.



Нам понадобятся 500 мл молока, 150 г сахара, пять желтков, пакетик ванильного сахара, 300 г 33‑процентных сливок.

«Молоко наливаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на плиту, – рассказывает кондитер. – В это время взбиваем миксером желтки с сахаром. Как только молоко начнёт закипать, то есть появится лёгкий дымок на поверхности, вливаем треть его в желтки и быстро перемешиваем венчиком. Затем вливаем всё молоко в желтки, хорошенько перемешиваем, переливаем обратно в кастрюлю и ставим на средний огонь».



Смесь нужно чуть проварить – до лёгкого загустения, при этом не забывая помешивать.

«На это уйдёт пара минут», – делится опытом Анастасия Артёмова.



Затем кастрюлю снимаем с плиты, смесь остужаем.

Теперь очередь сливок. Они должны быть холодными. Взбиваем их до мягких пиков. Вливаем холодную молочно-яичную смесь и промешиваем венчиком до однородности.

«Дальше можно действовать двумя способами. Первый: вручную периодически пробивать смесь блендером. Второй: воспользоваться мороженицей», – продолжает наша героиня.



Итак, если выбираем первый способ: переливаем мороженое в удобную для погружного блендера ёмкость и убираем в морозилку. Через 30 мин пробиваем блендером. Снова убираем на полчаса в морозилку, затем пробиваем блендером. Повторяем ещё раз. Раскладываем мороженое порционно. Вафельные стаканчики можно купить.

«Я же использую второй способ, – рассказывает Анастасия. – Смесь заливаю в мороженицу, через 40 минут убираю в морозилку и потом один раз пробиваю блендером – люблю более воздушное мороженое!»



Наша героиня – многодетная мама. У неё четверо детей в возрасте от полутора до 10 лет.

«Детки любят такое мороженое в стаканчиках, а я готова есть это вёдрами, – смеётся нижегородка. – Невероятно вкусно получается! Можно полить мороженое карамелью или посыпать тёртым шоколадом».



Симфония вкуса

Вообще рецептов мороженого множество. Можно обойтись всего двумя-тремя ингредиентами. Вот, например: нам понадобятся 400 г 33‑процентных сливок, 200 г сгущёнки, чайная ложка ванильного сахара. Добавляем ванильный сахар в сливки и взбиваем на небольшой скорости до мягких пиков. Затем скорость увеличиваем, взбиваем до крепких пиков. Убавляя скорость, струйкой вливаем сгущёнку. Доводим массу до однородности. Выкладываем мороженое в контейнер, убираем в морозилку на 5 часов.

Можно побаловать себя мороженым с ягодами. На 300 г клубники или других ягод потребуются 500 мл 33‑процентных сливок, банка сгущёнки, две столовые ложки сахара, грамм ванилина.

Клубнику с сахаром пробиваем блендером. В отдельной ёмкости взбиваем холодные сливки, сначала на небольшой скорости, постепенно её увеличиваем. Добавляем ванилин, сгущёнку. Перемешиваем миксером. Добавляем измельчённую клубнику. Перемешиваем массу лопаткой, выливаем в формочки для мороженого или в одну большую форму. Накрываем её плёнкой, убираем на несколько часов в морозилку.

Ещё вариант. На полкило клубники понадобятся 150 г сгущёнки, столько же сахара, 400 г сметаны. Порезанную клубнику укладываем в сотейник, добавляем сахар, перемешиваем. Доводим до кипения, снимаем с огня. Пусть остывает.

Смешиваем сметану и сгущёнку. Взбиваем пару минут. Также в течение одной-двух минут взбиваем клубнику, добавляем её к сметане и сгущёнке. Массу перемешиваем, переливаем в контейнер. Отправляем на пять часов в морозилку.

Нежным и вкусным получится ягодное мороженое с творогом и йогуртом. Здесь хороша будет малина. На 300 г ягод потребуется по 250 г творога, сгущёнки и йогурта, а также 50 г сахара и ещё 10 г ванильного сахара.

Соединяем творог с сахаром, ванильным сахаром, сгущёнкой, йогуртом. Взбиваем миксером. Добавляем малину. Хорошо перемешиваем. Выкладываем смесь в форму, убираем на несколько часов в морозилку.

А вот рецепт шоколадного мороженого. Нужно взять 450 мл молока, 150 г сахара, три желтка, 40 г какао, 90 г шоколада.

В молоко через сито просеиваем какао. Перемешиваем венчиком до однородности, ставим на водяную баню. Добавляем кусочки шоколада. Перемешиваем. Кусочки должны полностью раствориться, после чего снимаем ёмкость с водяной бани.

Взбиваем желтки, постепенно добавляем сахар, доводим до однородной белой массы. Продолжая взбивать, добавляем 200 мл молока.

Ставим смесь на водяную баню. Помешивая, доводим до кипения. Вливаем шоколадную смесь. Также помешивая, варим ещё две-три минуты.

Массу переливаем в стеклянную форму. Остужаем. Ставим в морозилку на 12 часов.