Морс: простой рецепт популярного напитка

Морс — традиционный напиток русской кухни, известный с древности. Делимся его простым и быстрым рецептом.

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Ингредиенты

Ягоды, можно использовать охлажденные — 300 г;

Сахар — 4–6 ст. л.;

Вода — 1,5 л.

Способ приготовления