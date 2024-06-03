Морс: простой рецепт популярного напитка
Морс — традиционный напиток русской кухни, известный с древности. Делимся его простым и быстрым рецептом.
Ингредиенты
- Ягоды, можно использовать охлажденные — 300 г;
- Сахар — 4–6 ст. л.;
- Вода — 1,5 л.
Способ приготовления
- Чтобы приготовить морс, переберите, промойте ягоды, удалите плодоножки.
- Разомните ягоды до кашицы;
- Через марлю или ситечко процедите сок;
- Кашицу отправьте в кастрюлю, добавьте воду, сахар, специи по вкусу;
- Доведите смесь до кипения;
- Процедите получившийся отвар. Оставьте остужаться до комнатной температуры;
- Смешайте отвар и ягодный сок, перемешайте готовую смесь;
- Подавайте морс охлажденным. Это отличный напиток для утоления жажды жарким летом;
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