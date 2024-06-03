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Морс: простой рецепт популярного напитка

Морс — традиционный напиток русской кухни, известный с древности. Делимся его простым и быстрым рецептом.

Морс. Простой рецепт популярного напитка
© unsplash

Ингредиенты

  • Ягоды, можно использовать охлажденные — 300 г;
  • Сахар — 4–6 ст. л.;
  • Вода — 1,5 л.

Способ приготовления

  1. Чтобы приготовить морс, переберите, промойте ягоды, удалите плодоножки.
  2. Разомните ягоды до кашицы;
  3. Через марлю или ситечко процедите сок;
  4. Кашицу отправьте в кастрюлю, добавьте воду, сахар, специи по вкусу;
  5. Доведите смесь до кипения;
  6. Процедите получившийся отвар. Оставьте остужаться до комнатной температуры;
  7. Смешайте отвар и ягодный сок, перемешайте готовую смесь;
  8. Подавайте морс охлажденным. Это отличный напиток для утоления жажды жарким летом;
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