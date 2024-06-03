Как варить гречку: два простых способа

Гречневая каша — вкусный и полезный гарнир, который можно приготовить легко и быстро. Сегодня расскажем, как варить гречку и как ее можно приготовить без варки.

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Классическая гречневая каша

Для приготовления гречневой каши в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам нам понадобятся:

Гречневая крупа — 1 ст.;

Вода — 2 ст.;

Сливочное масло, соль — по вкусу.

Крупу промываем, откидываем на сито, пересыпаем в небольшую кастрюлю. Добавляем воду и соль, ставим на большой огонь. Когда вода закипит, убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и оставляем вариться на 20 минут. После этого добавляем сливочное масло, перемешиваем и даем постоять на горячей конфорке еще 15 минут.

Гречка для ленивых

Гречневая крупа, которую продают в магазинах в России, уже термически обработана. Поэтому ее можно не варить. Такой вариант приготовления подходит, если у вас нет времени стоять у плиты, а потом отмывать кастрюлю и тарелки от частиц каши.

Желаемое количество гречневой крупы промываем холодной водой, пересыпаем в миску или кастрюлю, добавляем соль по вкусу, заливаем холодной водой так, чтобы она на 1 см покрывала крупу. Закрываем крышкой и оставляем в тепле на 4–5 часов или на ночь. По прошествии этого времени каша готова. Летом ее можно съесть холодной или разогреть в микроволновке с кусочком сливочного масла.

Теперь вы знаете, как быстро и просто готовить гречку.

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