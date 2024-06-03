Розмарин: описание продукта, как выбирать, какие блюда приготовить

Розмарин — это ароматное растение, которое широко используется в кулинарии благодаря своему приятному вкусу и аромату. Рассказываем, как его выбирать и куда добавлять.

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Что такое розмарин

Розмарин — это многолетнее растение, очень распространенное на на юге Европы. Он имеет ярко выраженный аромат, который напоминает хвою, камфору, эвкалипт и цитрусы. Вкус розмарина — слегка островатый, пряный. Это растение широко используют в кулинарии, косметологии и медицине.

Врачи считают розмарин полезным: в нем содержится много витаминов, кальция, железа.

Как выбрать розмарин

При выборе свежего розмарина обратите внимание на его внешний вид: листья должны быть зелеными и упругими, без признаков увядания. Если покупаете сушеный розмарин, обратите внимание на аромат— он должен быть насыщенным. Еще посмотрите на производителя приправы, убедитесь, что другие покупатели оставили хорошие отзывы на его специи.

Куда добавлять розмарин

Прежде чем использовать свежий розмарин, промойте его под проточной водой и обсушите. Листья розмарина можно использовать целиком или измельчить для более интенсивного аромата.

Розмарин отлично сочетается с мясом. Его можно добавлять в самые разные блюда:

Пасты;

Запеканки;

Супы;

Мясо;

Выпечку;

Десерты;

Соусы.

Розмарин не только ароматная, но и полезная трава. Попробуйте добавить ее в свои блюда!

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