Многочисленные преимущества для здоровья: ученые назвали свойства вишни

Сладкий плод содержит много фенольных соединений, которые обладают противовоспалительным и сосудорасширяющим действием. Ученые из Португалии рассказали, как употребление вишни влияет на здоровье.

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Исследование показало, что она содержит множество фенольных соединений, которые обладают многочисленными положительными биоактивными свойствами. Например, антоцианы и флавоноиды оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и сосудорасширяющее действием. По словам команды, есть также доказательства того, что регулярное её употребление уменьшает воспаление и окислительный стресс, что, в свою очередь, связано со снижением артериального давления и улучшением липидного профиля.

Кроме того, вишня улучшает когнитивные функции и положительно влияет на уровень сахара в крови. Ещё одним преимуществом является её положительное влияние на восстановление мышц после тренировки.