Дачникам рассказали, что нельзя сажать на соседних грядках

Депутат Чаплин посоветовал не сажать в одной теплице огурцы и помидоры. Эти культуры хорошо уживаются в одной тарелке, а вот на одной грядке — нет. Потому что помидоры не любят высокую влажность, а огурцам она как раз требуется, отметил глава Союза дачников Подмосковья. Если уж сажать их в одну теплицу, то хотя бы разделить плёнкой, добавил он. Вот какие ещё культуры лучше не выращивать по соседству.

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Что нельзя сажать рядом на даче

Культуры одного семейства. Например, паслёновые: картофель, баклажаны, перец, томаты. У них общие вредители и заболевания, сказал Никита Чаплин.

Культуры, которые могут переопылить друг друга. Например, сладкий и горький перец или кабачки, тыкву и патиссоны. Всегда есть риск, что они поменяют вкус или вырастет что-то среднее между ними.

Картофель с любой зеленью (луком, петрушкой, укропом и т.д.), потому что его обрабатывают химикатами против колорадских жуков, пояснил депутат порталу News.ru.

Какие растения нельзя выращивать на даче

Под запретом на дачных участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества:

ипомея трёхцветная;

гавайская роза;

шалфей предсказателей;

голубой лотос;

ибога и многие другие.

Такие посадки могут обернуться для дачника даже лишением свободы. Но есть нюанс: если на участке их будет мало и выяснится, что они попали туда по ошибке, ответственности не будет.

К тому же дачные участки специально никто не проверяет на наличие запрещённых растений. С проверкой могут прийти, если на дачника кто-то пожалуется (например, соседи).