Огурцам тут не место. Дачникам рассказали, что нельзя сажать на соседних грядках
Депутат Чаплин посоветовал не сажать в одной теплице огурцы и помидоры. Эти культуры хорошо уживаются в одной тарелке, а вот на одной грядке — нет. Потому что помидоры не любят высокую влажность, а огурцам она как раз требуется, отметил глава Союза дачников Подмосковья. Если уж сажать их в одну теплицу, то хотя бы разделить плёнкой, добавил он. Вот какие ещё культуры лучше не выращивать по соседству.
Что нельзя сажать рядом на даче
- Культуры одного семейства. Например, паслёновые: картофель, баклажаны, перец, томаты. У них общие вредители и заболевания, сказал Никита Чаплин.
- Культуры, которые могут переопылить друг друга. Например, сладкий и горький перец или кабачки, тыкву и патиссоны. Всегда есть риск, что они поменяют вкус или вырастет что-то среднее между ними.
- Картофель с любой зеленью (луком, петрушкой, укропом и т.д.), потому что его обрабатывают химикатами против колорадских жуков, пояснил депутат порталу News.ru.
Какие растения нельзя выращивать на даче
Под запретом на дачных участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества:
- ипомея трёхцветная;
- гавайская роза;
- шалфей предсказателей;
- голубой лотос;
- ибога и многие другие.
Такие посадки могут обернуться для дачника даже лишением свободы. Но есть нюанс: если на участке их будет мало и выяснится, что они попали туда по ошибке, ответственности не будет.
К тому же дачные участки специально никто не проверяет на наличие запрещённых растений. С проверкой могут прийти, если на дачника кто-то пожалуется (например, соседи).