Трудно поверить: эти продукты содержат скрытый алкоголь

Некоторые, казалось бы, безобидные продукты могут содержать спирт — причём в списке ингредиентов нет никаких указаний на это. Эксперты рассказали, с какими продуктами следует соблюдать осторожность.

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Некоторые кондитерские изделия, например, марципановые или молочные рулеты, могут содержать небольшое количество алкоголя. Конечно, это не вызывает опьянения, однако может быть опасно для детей — они могут привыкнуть к алкоголю и не будут бояться попробовать его позже.

Скрытый алкоголь также может быть вреден для людей, которые ранее были зависимы от спиртного. Такие продукты могут спровоцировать рецидив.

Спиртное скрывается и во фруктах. Например, пять спелых бананов среднего размера могут содержать столько же алкоголя, сколько небольшая кружка пива.