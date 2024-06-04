Вкусный и легкий ужин после жаркого дня: омлет с кабачком и лососем
Вслед за дождливым и холодным маем пришел жаркий июнь, напомнив о необходимости привести в порядок домашний кондиционер, а также собственную фигуру.
Впрочем, в жару у многих и без диет напрочь пропадает аппетит. Здесь как нельзя кстати приходятся рецепты простых и легких блюд. К примеру, омлета с лососем.
Ингредиенты:
- Филе лосося — 200 г.
- Кабачок — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Яйцо — 6 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
- Сыр — 100 г.
Процесс приготовления:
Разогрейте в сковороде половину масла. Жарьте филе лосося по 3–4 минуты с каждой стороны. Разделите на кусочки и отложите.
Вылейте в ту же сковороду оставшееся масло. Нарежьте кабачок и помидор. Посыпьте солью, перцем и чесноком. Готовьте до мягкости.
Выложите рыбу к кабачку. Взбейте вилкой яйца, соль и перец. Вылейте в сковороду. Готовьте под крышкой на небольшом огне 5 минут.
Посыпьте омлет тёртым сыром. Снова накройте и нагревайте ещё 3 минуты.