Квашение: польза и риски

Вы точно с самого детства любили употреблять в пищу квашеную капусту, но задумывались ли вы о том, насколько это блюдо полезно? Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Womanhit все то, что нужно знать о процессе квашения и его пользе.

«Наш организм содержит в себе огромное количество клеток бактерий. Большинство из них находятся в кишечнике. Они помогают всасыванию питательных веществ, служат барьером для потенциально опасных бактерий, контролируют воспалительные процессы, управляют стрессом, поддерживают метаболизм и вес», — рассказывает Юлия.



В течении жизни, микробиом постоянно меняется. И для того, чтобы, микробиом человека был полноценным и здоровым, его нужно заселять и кормить.

Лучший натуральный способ для заселения и подкормки микробиома — ферментированные продукты. Их можно назвать «Супербиотиками». Нутрициолог говорит, что они содержат в себе огромный спектр полезных бактерий, витаминов, минералов и органических кислот, которые влияют на наше самочувствие, настроение, энергию и даже внешний вид.

Самый простой способ получить «супербиотик» — это заквасить капусту. «Желательно это делать в домашних условиях, иначе есть риск вместе с полезным продуктом употребить сахар, эмульгаторы, ароматизаторы, уксус», — объясняет специалист.

Рецепт квашеной капусты достаточно прост:

Капуста — 1 нашинкованный качан

Морковь — 50 гр.

Клюква — по вкусу

Семена укропа, тмина — по вкусу

Соль — 20 гр.

Все перемешать, убрать под гнет на 3—4 дня. После хранить в холодильнике.

Есть ее следует по 100—200 грамм в день. Не стоит злоупотреблять квашеной капустой. Из-за содержания соли появляется риск отеков, повышения давления и заболеваний почек. Поэтому ешьте ее в меру! Также важно помнить, что при обострении заболеваний ЖКТ употребление квашеной капусты противопоказано.