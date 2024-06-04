Куда использовать горчицу: рассказывает шеф-повар

Горчицу в русской кухне принято подавать к холодцу — как пряный соус. Кроме того, её добавляют в окрошку и используют для заправки некоторых салатов. На самом же деле эта специя универсальна и способна подчеркнуть вкус многих блюд, рассказал «Клопс» шеф-повар Илья Ткачёв.

Пряная приправа считается интернациональным продуктом, и в каждом регионе её готовят по-своему. Она может быть не только жгучей, но и мягкой, кислой или сладкой.

«В горчицу могут добавлять разные уксусы, специи и даже фрукты или ягоды», — прокомментировал Ткачёв.



Чаще всего для приготовления блюд используют самые популярные сорта горчицы: дижонскую, английскую, русскую (она же столовая), креольскую, баварскую и американскую.

«Дижонскую в виде пасты я рекомендую использовать в соусы к холодным закускам из рыбы. Пряность особенно подчёркивает вкус тунца», — поделился шеф-повар.



Этот вид горчицы, в отличие от острой русской, имеет мягкий и сладковатый вкус. Предпочтительнее добавлять её и в маринады для баранины и свиной шеи, продолжил специалист. Соус образует хрустящую корочку на поверхности мяса, оставляя его внутри сочным и мягким.

Рецепт горчичного маринада

Дижонская горчица — 20 г,

Мёд — 5 г,

Соевый соус — 60 мл,

Мускатный орех — 5 г,

Соль и смесь молотых перцев — по вкусу.

В маринаде для каре ягнёнка лучше используйте зернистую горчицу, добавил Илья Ткачёв. Она имеет выраженный аромат, а вкус может варьироваться от сладковатого до горько-жгучего. Пряность красиво смотрится в качестве декора, например, в тартарах или на кусочке солёной рыбки.

Горчица вкусна также в сочетании с птицей и картофелем: жареным, запечённым или в пюре. Пряный соус подают к солёному и копчёному салу, колбасам и сосискам, жареному сыру и яйцам.

Диетолог рассказал, чем полезна горчица в окрошке.