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Готовим квас как в СССР из бочки: простой рецепт ностальгического напитка

Многие до сих пор скучают по квасу из бочки, который был популярен в СССР.

Готовим квас как в СССР из бочки: простой рецепт ностальгического напитка
© РИА Новости

Рассказываем, как получить похожий напиток в домашних условиях. Читайте простой рецепт.

Ингредиенты

  • Сухие дрожжи — 2 ч. л. (без горки).
  • Сахар — 6 ст. л.
  • Вода — 3 л.
  • Ржаной хлеб — 1 буханка.

Способ приготовления

  1. Вот простой рецепт напитка, который по вкусу будет напоминать квас как в СССР из бочки.
  2. Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 20–30 минут.
  3. В это время подготовьте закваску. К дрожжам добавьте 3 столовые ложки сахара, 150 миллилитров воды. Отправьте смесь в теплое место.
  4. Переложите сухарики в банку или другую подходящую емкость, залейте смесью из дрожжей и добавьте 400 миллилитров чуть остуженной кипяченой воды. Перемешайте, закройте и оставьте в теплом месте на 2 дня для брожения и настаивания.
  5. Вы приготовили закваску. Теперь сделаем сам квас.
  6. Возьмите новую емкость. Бросьте в нее высушенный хлеб, добавьте горячую воду, 3 столовые ложки сахара. Размешайте и остудите.
  7. Соедините получившуюся смесь и закваску.
  8. Если в банке осталось еще место, долейте воды доверху.
  9. Накройте банку полотенцем или марлей и оставьте на 1–2 дня.
  10. Через некоторое время уберите разм
  11. окшие сухари, отфильтруйте получившийся напиток.

Готово! Наслаждайтесь вкусом, напоминающим квас из бочки в СССР.

Еда