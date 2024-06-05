В Японии изобрели умную ложку, улучшающую вкус блюд

Японцы изобрели умную ложку, которая позволяет снизить потребление соли и улучшить вкус блюд, сообщает издание Oddity Central.

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По их информации, японская компания Kirin Holdings, представившая миру умную ложку с названием Elecisspoon способна сделать еду на ней более соленой и вкусной, благодаря электрическим импульсам. Это может сильно помочь людям, которые придерживаются диет и стараются есть только пресную пищу.

Устройство имеет четыре варианта интенсивности и не представляет никакой опасности для человека. По крайней мере, так говорят производители, которые также не рекомендуют пользоваться ей людям с аллергией на металлы, заболеваниями лицевого нерва, беременным и тем, у кого есть медицинские импланты.

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