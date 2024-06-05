Агроном рассказал, как правильно покупать в июне овощи и фрукты

В начале июня на рынках и в магазинах появляются сезонные овощи и фрукты. К примеру, на прилавках уже лежат персики, абрикосы и нектарины. При этом кое-где встречаются даже не совсем типичные для первого месяца лета арбузы и дыни. Рассказываем, на что обращать внимание при выборе сезонной продукции, а также от употребления каких плодов лучше пока отказаться.

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"Везут из южных регионов"

Сейчас на рынках и в магазинах можно найти сезонные томаты и огурцы. Кроме того, в продаже появились персики, нектарины и абрикосы. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

"Уже есть наши помидоры и огурцы. Их везут из южных регионов России. Теплая солнечная погода влияет на качество плодов. Если они выращены без нарушения технологий, то нитраты и пестициды не будут превышать предельно допустимое количество", - Владимир Викулов, агроном.



Вместе с тем на прилавках можно заметить бахчевые культуры – арбузы и дыни. Но от их покупки лучше пока воздержаться. Агроном посоветовал дождаться второй половины лета.

"Плоды, которые есть сейчас, все-таки выращены не у нас, а в южных странах ближнего и не совсем ближнего зарубежья. Есть риск попасть на бахчевые с большим содержанием нитратов. Их концентрацию достаточно сложно определить на глаз, – предупредил эксперт, - Поскольку мы арбузы и дыни потребляем не в граммах, а в сотнях граммов или даже в килограммах, можно получить достаточно серьезное отравление нитратами."



По словам Викулова, отравление нитратами от бахчевых культур особенно опасно для пожилых людей и детей.

Правильный выбор

При выборе томатов стоит обращать внимание на их внешний вид и аромат. Лучше избегать покупки помятых помидоров с водянистыми пятнами. Такие признаки предупреждают о несвежести плодов.

"Нужно обращать внимание на аромат. У хорошего помидора, который вырос и созрел на растении, он насыщенный. Качество у такого продукта выше, чем у того, который был собран в недозрелом состоянии и созрел в процессе хранения", – объясняет эксперт.



Также Викулов посоветовал не покупать недозревшие помидоры и картофель с зелеными пятнами. В этих плодах содержится соланин, который может вызвать отравление.

"Огурцы тем более не должны быть мягкими. Плод должен иметь упругую структуру. Если огурец мягкий, значит, его достаточно долго хранили и пользы от него уже никакой", - Владимир Викулов, агроном.



В свою очередь, персики, нектарины и абрикосы не должны быть слишком твердыми. Недозрелые плоды не обладают никаким ароматом и имеют посредственный вкус, заключил агроном.