Стейк из свинины — отличный вариант для того, чтобы быстро сделать обед или ужин. Однако это мясо легко можно пересушить, если неправильно его приготовить. Сегодня расскажем, как приготовить нежный стейк из свинины.

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Для того чтобы стейк получился мягким, с хрустящей корочкой, надо выбирать для его приготовления свиную шею. В этой части достаточно жира, чтобы мясо не пересохло при жарке.

Свиную шею необходимо нарезать кусками толщиной не более 3 см. После этого необходимо уложить мясо в миску, накрыть крышкой и оставить на час при комнатной температуре, чтобы оно не было холодным. Когда придет время жарить мясо, раскалите сковороду с толстым дном, стейки обсушите с обеих сторон бумажным полотенцем, натрите смесью соли и черного перца и уложите на сковороду.

Свинину необходимо обжаривать с каждой стороны по 8–9 минут. Первые 3–4 минуты — на большом огне, затем — на среднем. Переворачиваем стейк только один раз: если в процессе приготовления часто переворачивать мясо, то оно высохнет.

Теперь вы знаете, как приготовить нежный стейк из свинины.