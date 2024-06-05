Простой пошаговый рецепт пиццы на кефире

Пицца на кефире — это сытное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Рассказываем, как замесить бездрожжевое тесто на кефире и испечь пиццу самостоятельно.

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Ингредиенты

Для теста:

Кефир — 1 стакан;

Мука — 2 стакана;

Яйца — 2 шт.;

Масло растительное — 2 ст. л.;

Сода — ½ ч. л.;

Соль — по вкусу.

Для начинки:

Томатная паста или кетчуп — 100 г;

Майонез — 100 г;

Помидоры — 2 шт.;

Сыр твердый — 100 г;

Колбаса или ветчина — 250 г;

Маслины — 6–8 шт.

Вы можете менять наполнение начинки по своему вкусу.

Способ приготовления

Влейте кефир в глубокую емкость, добавьте масло и яйца, смешайте. Всыпьте муку с содой и солью. Замешивайте до плотной однородной консистенции. При необходимости добавьте еще муки. Оставьте в теплом месте под салфеткой на 30 минут.

Раскатайте тесто в лепешку толщиной около 3 мм. Смажьте томатным соусом или кетчупом и майонезом. Выложите нарезанные ингредиенты: грибы, маслины, ветчину или др. Посыпьте тертым сыром.

Выпекайте в духовке на 200 градусах до золотистой корочки (около 20 минут).

Пицца на кефире готова!

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