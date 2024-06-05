Рецепт соуса «Южный» — вкус из советского детства

В СССР кулинары изобретательно умели придумывать различные заменители ингредиентов, популярных в досоветский период. Так, соус соя-кабуль был заменен соусом «Южный», который полюбился многим. Предлагаем его рецепт, чтобы оценить, что советские граждане подавали к столу.

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Ингредиенты:

Соевый соус — ½ ст.;

Говяжья печень — 250 г;

Яблоко — 1 шт., крупное;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Луковица — 1 шт., крупная;

Чеснок — 1 долька;

Перец горошком — 3 шт.;

Гвоздика — 1 шт.;

Вино — 50 мл;

Соль — по вкусу;

Сахар — 4 ч. л.;

Сливочное масло — 10 г;

Кинза, базилик, петрушка, укроп — по 3 веточки.

Сырую печень очистить от пленок, промыть, обсушить полотенцем и измельчить блендером. Добавить соевый соус, очищенное от кожуры и сердцевины яблоко и снова измельчить. Ввести томатную пасту и вино, перемешать. Затем добавить в блендер очищенную луковицу и дольку чеснока, снова измельчить.

Перец горошком и гвоздику измельчить в ступке и всыпать в чашу со смесью, добавить соль, сахар, ввести растопленное сливочное масло, зелень. Снова измельчить блендером. Если смесь получилась слишком густой — добавить холодной воды, если, наоборот, жидкой — ее можно загустить небольшим количеством крахмала. Перелить в кастрюлю или сотейник, поставить на огонь и довести до кипения. Затем в течение получаса варить на медленном огне, периодически помешивая.

Остудить и перелить в стеклянную емкость. Хранить в холодильнике.

Советский соус «Южный» идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, в качестве приправы к гарниру, а также как усилитель вкуса для салатных заправок.

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