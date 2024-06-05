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Телятина, лапша и кое-что еще! Готовим густой суп лагман

Популярное среднеазиатское национальное блюдо лагман определенно стоит попробовать приготовить дома самостоятельно. Во-первых, рецепт довольно прост. А, во-вторых, кулинарное достояние уйгуров и дунган подарит вам и вашей семье гастрономическое удовольствие.

Рецепт густого супа лагман
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Мясной бульон — 1,5 л;
  • Телятина — 500 г;
  • Лапша — 300 г;
  • Сладкий перец — 2 шт;
  • Помидоры — 2 шт;
  • Большая луковица — 1 шт;
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Петрушка — 1 пучок;
  • Растительное масло — 3-4 ст. л;
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Перец, помидоры, лук очистить и нарезать кубиками. Мясо нарезать небольшими кубиками;
  2. На сильном огне обжарить мясо (лучше порционно, чтобы мясо не тушилось, а жарилось). Затем готовое мясо выложить в тарелку. Когда все мясо будет готово, вернуть его в сковороду;
  3. Добавить овощи, жарить, помешивая, 5-7 минут. Влить теплый бульон, довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около часа;
  4. Петрушку и чеснок мелко порубить. За минут 10 до готовности мяса отварить лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откинуть на дуршлаг;
  5. В глубокие тарелки положить лапшу, влить суп, посыпать чесноком и петрушкой.