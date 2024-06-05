Рецепт густого супа лагман

Телятина, лапша и кое-что еще! Готовим густой суп лагман
Популярное среднеазиатское национальное блюдо лагман определенно стоит попробовать приготовить дома самостоятельно. Во-первых, рецепт довольно прост. А, во-вторых, кулинарное достояние уйгуров и дунган подарит вам и вашей семье гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты:
- Мясной бульон — 1,5 л;
- Телятина — 500 г;
- Лапша — 300 г;
- Сладкий перец — 2 шт;
- Помидоры — 2 шт;
- Большая луковица — 1 шт;
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Петрушка — 1 пучок;
- Растительное масло — 3-4 ст. л;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Перец, помидоры, лук очистить и нарезать кубиками. Мясо нарезать небольшими кубиками;
- На сильном огне обжарить мясо (лучше порционно, чтобы мясо не тушилось, а жарилось). Затем готовое мясо выложить в тарелку. Когда все мясо будет готово, вернуть его в сковороду;
- Добавить овощи, жарить, помешивая, 5-7 минут. Влить теплый бульон, довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около часа;
- Петрушку и чеснок мелко порубить. За минут 10 до готовности мяса отварить лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откинуть на дуршлаг;
- В глубокие тарелки положить лапшу, влить суп, посыпать чесноком и петрушкой.