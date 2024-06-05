«Шалот латте». Этот гастрономический тренд сведет вас с ума

Даже если вы считаете себя знатоком кофейной культуры, которого уже ничем не удивить, можете не сомневаться: «шалот латте» точно произведет впечатление. Какое именно, зависит от ваших вкусовых предпочтений — подозреваем, что новый напиток понравится не всем. Гастрономический тренд зародился в Китае и быстро стал вирусным благодаря TikTok. Суть в том, чтобы в обычный латте добавить не что иное, как мелконарезанный зеленый лук-шалот.

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Как ни странно, у специфического рецепта нашлось немало сторонников. Согласно многочисленным комментариям, «секретный» ингредиент придает напитку изысканную пикантность, а также уравновешивает горечь кофейных зерен. Кому-то даже понравился тот факт, что кусочки лука хрустят на зубах. Вполне ожидаемо, что хейтеров у «шалот латте» тоже хоть отбавляй. Пока одни сомневаются, что стоит пробовать нечто подобное и называют авторов рецепта «садистами», другие сообщают, что их якобы уже стошнило от новинки.