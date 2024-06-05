Три простых и вкусных рецепта шампиньонов на мангале и гриле

3 рецепта шампиньонов на мангале и гриле: просто, сочно и очень вкусно
Шампиньоны на гриле и мангале — идеальная закуска для отдыха на природе. Они разнообразят привычный шашлык из мяса и станут сытным угощением для вегетарианцев и постящихся. Делимся 3 рецептами запеченных грибов.
Классические шампиньоны на мангале
Для приготовления классических запеченных шампиньонов вам понадобятся:
- Шампиньоны — 500 г;
- Соевый соус — 2 ст. л.;
- Оливковое масло — 50 мл;
- Бальзамический уксус — 30 мл (необязательно);
- Чеснок — 2–4 зубчика;
- Зелень — по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу.
Соедините соевый соус, уксус, масло и специи в миске, всыпьте измельченные чеснок и зелень, перемешайте. В отдельную емкость выложите вымытые шампиньоны, залейте их маринадом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут. Нанижите грибы на шампуры, готовьте на мангале около 15 минут, в процессе переворачивая.
Шампиньоны на мангале, маринованные в сметане
Чтобы шампиньоны на мангале получились особенно сочными, замаринуйте их со сметаной. Вам понадобятся:
- Шампиньоны — 1 кг;
- Сметана — 150–200 г; сливочное масло — 100 г; чеснок — 6 зубчиков;
- Соль, перец, зелень — по вкусу.
Хорошо смешайте растопленное масло, специи и сметану. Залейте вымытые грибы сметанной смесью, перемешайте, дайте настояться в течение 2 часов или более. Нанижите на шампуры и запекайте на мангале 5–7 минут.
Шампиньоны в майонезе на гриле
Для приготовления шампиньонов на гриле вам понадобятся:
- Шампиньоны — 600 г;
- Майонез — 3 ст. л.;
- Кориандр, перец, соль — по вкусу;
- Измельченные лавровые листья — 2 шт.
Нарежьте шампиньоны на половинки. Сложите в миску, влейте майонез, посыпьте специями, перемешайте. Маринуйте в холодильнике под крышкой 30 минут. Выложите на разогретый гриль и готовьте около 7 минут.
Если вы не любите майонез, замените его аджикой, а перец и кориандр — 2 ст. л. оливкового масла. Соедините ингредиенты, смешайте с нарезанными шампиньонами, дайте замариноваться и запекайте 7 минут. Грибы приобретут насыщенный островатый вкус.
Это были простые рецепты очень вкусных шампиньонов на мангале и гриле. Запеченные маринованные грибы порадуют ярким вкусом и нежной текстурой.
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