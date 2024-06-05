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Рецепт говяжьего бульона с расстегаем — традиционного русского блюда

Расстегай и говяжий бульон — блюдо с многовековой историей.

Рецепт говяжьего бульона с расстегаем — традиционного русского блюда
© Unsplash

Делимся рецептом традиционного русского угощения, ставшего ресторанным деликатесом.

Ингредиенты

Для бульона:

  • говядина на кости — 600–700 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • перец горошком — 10–15 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 2,5 л.

Для расстегая:

  • мука — 2 стакана;
  • молоко — 1 стакан;
  • дрожжи — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • яйца — 1 шт.
  • фарш — 700 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • лук — 2 шт.;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Залейте говядину на кости водой, вскипятите, снимая пену шумовкой. Убавьте огонь, добавьте очищенные лук и морковь, перец и соль, варите 1 час без крышки. Удалите перец и овощи, варите бульон еще 30–40 минут, затем процедите.
  2. Всыпьте в теплое молоко дрожжи, сахар, соль и 2 ст. л. муки. Оставьте в теплом месте на 20 минут. Затем всыпьте остатки муки, замесите тесто, оставьте в тепле на 1 час, накрыв пищевой пленкой.
  3. Обжарьте измельченный лук на сливочном масле, добавьте фарш, соль и специи. Жарьте, помешивая, 7 минут.
  4. Сформируйте тонкие лепешки из теста. По центру каждой лепешки выложите по 2 ст. л. начинки, защипните края, не закрывая фарш. Смажьте пирожки яйцом и выпекайте 30 минут в духовке при 180 градусах, до появления румяной корочки.
  5. Традиционное русское блюдо — говяжий бульон с расстегаем — готово!