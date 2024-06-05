На российском рынке может появиться мясо лам из Боливии

Директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес заявил, что Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию. Также продолжится экспорт говядины, передает РИА Новости.

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Обсуждение вопроса экспорта мяса семейства верблюдовых состоялось на встрече с российской делегацией. Суарес также уточнил, в Боливии имеется достаточное количество верблюдовых, состоящее из 4 млн особей, включая лам и альпак. Этого числа достаточно, чтобы распространять их мясо на внутреннем рынке и отправлять его на экспорт. Уточняется, что мясо ламы из Боливии имеет хорошее качество, а также содержит низкое количество холестерина.