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Кокосовое крем-брюле: легкий рецепт нежного десерта

Кокосовое крем-брюле — это вкусный десерт с нежным кремовым наполнением и хрустящей карамельной корочкой. Он традиционно входит в меню ПМЭФ.

Кокосовое крем-брюле: легкий рецепт нежного десерта
© Unsplash

Делимся простым рецептом нежного десерта.

Ингредиенты

  • яйца — 5 шт.;
  • сливки — около 500 мл;
  • кокосовое молоко — 200 мл;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • сливочное масло — 15 г;
  • сахар — 150 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • ваниль — по вкусу; ягоды, мята — для украшения.

Способ приготовления

Взбейте вместе 3 яйца и 2 желтка, сахарную пудру. Нужно получить светлую массу.

  • В сотейнике смешайте кокосовое молоко и сливки и доведите их до кипения. Уберите с огня и добавьте ваниль по вкусу.
  • Тщательно перемешайте.
  • Возьмите подходящую емкость, смажьте сливочным маслом. Залейте в нее смесь. Поставьте посуду в высокую форму. До середины емкости с тестом залейте ее теплой водой.
  • Отправьте в духовку на 50 минут. Выпекайте при 160 градусах.
  • Остудите десерт и отправьте в холодильник на несколько часов.

Теперь приготовим карамель.

  1. Расплавьте сахар, прокипятите получившуюся карамель. Дайте остыть.
  2. Размельчите карамель до состояния пудры, посыпьте получившимся порошком десерт.
  3. Отправьте его в духовку или микроволновку на пару минут.
  4. Можно также попробовать сделать карамельную корочку с помощью горелки.
  5. Для этого посыпьте десерт коричневым сахаром и карамелизуйте его при помощи горелки до образования хрустящей корочки.
  6. Сверху можете украсить блюдо листиками мяты и ягодами.

Готово! Вы получили вкусный десерт как в меню ПМЭФ.

Еда