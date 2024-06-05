Кокосовое крем-брюле: легкий рецепт нежного десерта

Кокосовое крем-брюле — это вкусный десерт с нежным кремовым наполнением и хрустящей карамельной корочкой. Он традиционно входит в меню ПМЭФ.

© Unsplash

Делимся простым рецептом нежного десерта.

Ингредиенты

яйца — 5 шт.;

сливки — около 500 мл;

кокосовое молоко — 200 мл;

сахарная пудра — 50 г;

сливочное масло — 15 г;

сахар — 150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

ваниль — по вкусу; ягоды, мята — для украшения.

Способ приготовления

Взбейте вместе 3 яйца и 2 желтка, сахарную пудру. Нужно получить светлую массу.

В сотейнике смешайте кокосовое молоко и сливки и доведите их до кипения. Уберите с огня и добавьте ваниль по вкусу.

Тщательно перемешайте.

Возьмите подходящую емкость, смажьте сливочным маслом. Залейте в нее смесь. Поставьте посуду в высокую форму. До середины емкости с тестом залейте ее теплой водой.

Отправьте в духовку на 50 минут. Выпекайте при 160 градусах.

Остудите десерт и отправьте в холодильник на несколько часов.

Теперь приготовим карамель.

Расплавьте сахар, прокипятите получившуюся карамель. Дайте остыть. Размельчите карамель до состояния пудры, посыпьте получившимся порошком десерт. Отправьте его в духовку или микроволновку на пару минут. Можно также попробовать сделать карамельную корочку с помощью горелки. Для этого посыпьте десерт коричневым сахаром и карамелизуйте его при помощи горелки до образования хрустящей корочки. Сверху можете украсить блюдо листиками мяты и ягодами.

Готово! Вы получили вкусный десерт как в меню ПМЭФ.