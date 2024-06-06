Рецепт картофеля с жареными вешенками и сыром пармезан

Делимся интересным рецептом из меню ПМЭФ. В нашем материале рассказываем, как приготовить картофель с жареными вешенками и сыром пармезан — вкусное и сытное блюдо русской кухни.

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Ингредиенты

Картофель — 5–7 клубней (зависит от их размера);

Вешенки — 350 г;

Лук — 1 шт.;

Масло растительное — 1 ст. л.;

Соль, перец и другие специи — по вкусу;

Сыр пармезан — 150 г.

Способ приготовления

Почистите картошку, нарежьте ее соломкой. Помойте и обсушите грибы. Нарежьте лук полукольцами. На разогретую сковородку с маслом выложите картофель и жарьте его, иногда помешивая. Нарежьте вешенки пластинками, отправьте их к картофелю примерно через 5 минут после начала жарки. Смешайте грибы с картофелем, посыпьте специями, солью, перцем. Добавьте к смеси лук, перемешайте и жарьте еще пару минут. Пока картошка с грибами жарятся, натрите пармезан. Снимите блюдо с огня, посыпьте его тертым сыром. Подавайте горячим, чтобы сыр красиво тянулся.

Готово! Вы приготовили блюдо из меню ПМЭФ.

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