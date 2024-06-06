Рецепт картофеля с жареными вешенками и сыром пармезан

Картофель с жареными вешенками и сыром пармезан: рецепт блюда с ПМЭФ
Делимся интересным рецептом из меню ПМЭФ. В нашем материале рассказываем, как приготовить картофель с жареными вешенками и сыром пармезан — вкусное и сытное блюдо русской кухни.
Ингредиенты
- Картофель — 5–7 клубней (зависит от их размера);
- Вешенки — 350 г;
- Лук — 1 шт.;
- Масло растительное — 1 ст. л.;
- Соль, перец и другие специи — по вкусу;
- Сыр пармезан — 150 г.
Способ приготовления
- Почистите картошку, нарежьте ее соломкой.
- Помойте и обсушите грибы.
- Нарежьте лук полукольцами.
- На разогретую сковородку с маслом выложите картофель и жарьте его, иногда помешивая.
- Нарежьте вешенки пластинками, отправьте их к картофелю примерно через 5 минут после начала жарки.
- Смешайте грибы с картофелем, посыпьте специями, солью, перцем.
- Добавьте к смеси лук, перемешайте и жарьте еще пару минут.
- Пока картошка с грибами жарятся, натрите пармезан.
- Снимите блюдо с огня, посыпьте его тертым сыром.
- Подавайте горячим, чтобы сыр красиво тянулся.
Готово! Вы приготовили блюдо из меню ПМЭФ.
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