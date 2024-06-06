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Картофель с жареными вешенками и сыром пармезан: рецепт блюда с ПМЭФ

Делимся интересным рецептом из меню ПМЭФ. В нашем материале рассказываем, как приготовить картофель с жареными вешенками и сыром пармезан — вкусное и сытное блюдо русской кухни.

Рецепт картофеля с жареными вешенками и сыром пармезан
© globallookpress

Ингредиенты

  • Картофель — 5–7 клубней (зависит от их размера);
  • Вешенки — 350 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Масло растительное — 1 ст. л.;
  • Соль, перец и другие специи — по вкусу;
  • Сыр пармезан — 150 г.

Способ приготовления

  1. Почистите картошку, нарежьте ее соломкой.
  2. Помойте и обсушите грибы.
  3. Нарежьте лук полукольцами.
  4. На разогретую сковородку с маслом выложите картофель и жарьте его, иногда помешивая.
  5. Нарежьте вешенки пластинками, отправьте их к картофелю примерно через 5 минут после начала жарки.
  6. Смешайте грибы с картофелем, посыпьте специями, солью, перцем.
  7. Добавьте к смеси лук, перемешайте и жарьте еще пару минут.
  8. Пока картошка с грибами жарятся, натрите пармезан.
  9. Снимите блюдо с огня, посыпьте его тертым сыром.
  10. Подавайте горячим, чтобы сыр красиво тянулся.

Готово! Вы приготовили блюдо из меню ПМЭФ.

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