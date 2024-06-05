Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта

Наполеон с ягодами — нежное слоеное пирожное, которое можно испечь в домашних условиях.

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Рассказываем, как приготовить наполеон, чтобы порадовать себя, близких и гостей.

Ингредиенты

Тесто слоеное — 500 г.

Молоко — 200 мл.

Сахар — 50 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Крахмал — 2 ст. л.

Яйца — 3 шт.

Масло подсолнечное — 1 ст. л. для смазывания противня.

Ягоды по вкусу.

Способ приготовления

Разморозьте тесто, нарежьте его на равные прямоугольники. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, выпекайте на смазанном маслом противне в течение 15–20 минут до золотистости (точное время зависит от особенностей духовки). Если коржи получились слишком объемными, разрежьте их вдоль на 2 части. Один из коржей раскрошите: это будет посыпка для пирожного. В сотейнике или кастрюле соедините сахар, ванильный сахар, крахмал и яйца, перемешайте. Влейте молоко, перемешайте и вскипятите на среднем огне. Уменьшите огонь и, помешивая, томите до загустения. Накройте крем пищевой пленкой и дайте остыть. По желанию нарежьте ягоды, но можно добавлять их и целиком. Соберите пирожное: намажьте корж кремом, выложите ягоды, накройте еще одним коржом. Второй корж также намажьте кремом и украсьте ягодами. Повторите еще несколько раз. Намажьте верхний корж кремом, посыпьте крошкой, украсьте ягодами. Уберите пирожное в холодильник и дайте настояться, чтобы коржи хорошо пропитались.

Наполеон с ягодами готов!