Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта
Наполеон с ягодами — нежное слоеное пирожное, которое можно испечь в домашних условиях.
Рассказываем, как приготовить наполеон, чтобы порадовать себя, близких и гостей.
Ингредиенты
- Тесто слоеное — 500 г.
- Молоко — 200 мл.
- Сахар — 50 г.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Яйца — 3 шт.
- Масло подсолнечное — 1 ст. л. для смазывания противня.
- Ягоды по вкусу.
Способ приготовления
- Разморозьте тесто, нарежьте его на равные прямоугольники. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, выпекайте на смазанном маслом противне в течение 15–20 минут до золотистости (точное время зависит от особенностей духовки).
- Если коржи получились слишком объемными, разрежьте их вдоль на 2 части. Один из коржей раскрошите: это будет посыпка для пирожного.
- В сотейнике или кастрюле соедините сахар, ванильный сахар, крахмал и яйца, перемешайте. Влейте молоко, перемешайте и вскипятите на среднем огне. Уменьшите огонь и, помешивая, томите до загустения. Накройте крем пищевой пленкой и дайте остыть.
- По желанию нарежьте ягоды, но можно добавлять их и целиком.
- Соберите пирожное: намажьте корж кремом, выложите ягоды, накройте еще одним коржом. Второй корж также намажьте кремом и украсьте ягодами. Повторите еще несколько раз. Намажьте верхний корж кремом, посыпьте крошкой, украсьте ягодами. Уберите пирожное в холодильник и дайте настояться, чтобы коржи хорошо пропитались.
Наполеон с ягодами готов!