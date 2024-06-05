Рецепт тыквенного крем-супа с крабом: блюдо из меню для участников ПМЭФ
В Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Редакция NEWS.RU ознакомилась с сетами обедов, которые доступны участникам ПМЭФ.
Предлагаем приготовить одно из блюд этого меню — тыквенный крем-суп с крабом.
Ингредиенты:
- тыква «баттернат» — 1 шт.;
- ноги краба — 8 шт.;
- лук репчатый — 1 крупная луковица;
- морковь — 1 шт. крупная;
- сливки 22% — 1 ст.;
- сливочное масло 82,5% — 30 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- мускатный орех молотый — ¼ ч. л.;
- цедра апельсина свежая — 20 г.
- тимьян — 1/3 ч. л.;
- херес — 2 ст. л.;
- перец черный молотый,
- соль — по вкусу;
- измельченный миндаль для сервировки — по вкусу.
Из ног краба вырезать мясо, уложить в кастрюлю, добавить воды, поставить на огонь. После закипания убавить огонь до минимума и варить в течение 40 минут. Тыкву очистить от кожуры, нарезать крупными кубиками. Для маринада смешать перец, соль, апельсиновую цедру, тимьян, мускат и оливковое масло.
Перемешать с кусочками тыквы, выложить их на противень и поставить в духовку при 180 градусах на 15–20 минут.
Очистить лук и морковь, мелко нарезать и пассеровать в сотейнике на сливочном масле в течение 5 минут. Затем добавить херес и дождаться пока он выкипит.
Запеченную тыкву уложить в кастрюлю, залить 1 ст. бульона от крабового мяса, добавить сливки и зажарку. Довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Снять с огня и измельчить блендером до получения кремовой текстуры, затем процедить через сито. При подаче в каждую тарелку добавить порцию мяса краба и украсить миндалем.
Теперь вы знаете, как приготовить тыквенный крем-суп с крабом.