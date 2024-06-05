Рецепт тыквенного крем-супа с крабом

В Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Редакция NEWS.RU ознакомилась с сетами обедов, которые доступны участникам ПМЭФ.

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Предлагаем приготовить одно из блюд этого меню — тыквенный крем-суп с крабом.

Ингредиенты:

тыква «баттернат» — 1 шт.;

ноги краба — 8 шт.;

лук репчатый — 1 крупная луковица;

морковь — 1 шт. крупная;

сливки 22% — 1 ст.;

сливочное масло 82,5% — 30 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

мускатный орех молотый — ¼ ч. л.;

цедра апельсина свежая — 20 г.

тимьян — 1/3 ч. л.;

херес — 2 ст. л.;

перец черный молотый,

соль — по вкусу;

измельченный миндаль для сервировки — по вкусу.

Из ног краба вырезать мясо, уложить в кастрюлю, добавить воды, поставить на огонь. После закипания убавить огонь до минимума и варить в течение 40 минут. Тыкву очистить от кожуры, нарезать крупными кубиками. Для маринада смешать перец, соль, апельсиновую цедру, тимьян, мускат и оливковое масло.

Перемешать с кусочками тыквы, выложить их на противень и поставить в духовку при 180 градусах на 15–20 минут.

Очистить лук и морковь, мелко нарезать и пассеровать в сотейнике на сливочном масле в течение 5 минут. Затем добавить херес и дождаться пока он выкипит.

Запеченную тыкву уложить в кастрюлю, залить 1 ст. бульона от крабового мяса, добавить сливки и зажарку. Довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Снять с огня и измельчить блендером до получения кремовой текстуры, затем процедить через сито. При подаче в каждую тарелку добавить порцию мяса краба и украсить миндалем.

Теперь вы знаете, как приготовить тыквенный крем-суп с крабом.