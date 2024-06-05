В Роскачестве рассказали об отличиях мюсли и гранолы

По словам специалистов, мюсли в основном состоят из смеси овсянки, сухофруктов, орехов и семян. Еще иногда в них добавляют мед, сиропы или масла для придания вкуса и хрустящей текстуры. Заливать их можно молоком, йогуртом или соком.

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Гранола - смесь запеченных овсяных хлопьев, орехов, семян, меда или кленового сиропа. Можно есть отдельно или добавлять к йогурту, творогу и фруктам.

Основное различие продуктов - способ приготовления и состав ингредиентов.

Эксперты подчеркивает, что в граноле больше сахара и жиров, чем в мюсли. Она более хрустящая из-за термической обработки.

При выборе качественного завтрака нужно обратить внимание на несколько важных моментов. Состав должен быть натуральным, без искусственных добавок, консервантов и красителей.

Лучше отдать предпочтение мюсли с сухофруктами вместо цукатов и без добавления шоколада.