Крабовые палочки изготавливаются не из мяса крабов, а из рыбного фарша или соевого протеина, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что данный продукт может содержать небольшое количество витаминов и минералов.

"Крабовые палочки не содержат крабового мяса и составлены из рыбного фарша. Иногда фарш заменяют на соевый протеин, и это уже вообще не рыбный продукт. Крабовые палочки могут содержать белок, некоторые витамины и минералы. Однако часто они также содержат добавки, консерванты, красители и другие вредные ингредиенты", — заявила биолог.



Ранее Лялина рассказала, что единственным полезным свойством крабовых палочек является их низкая калорийность. Однако, как отметила специалист, этот продукт не стоит употреблять более одного раза в неделю. Она также посоветовала перед покупкой внимательно изучить состав.

Биолог Роман Опарин ранее заявил, что при умеренном употреблении кальмары становятся очень полезным продуктом и для мужчин, и для женщин, и для детей. По его словам, этот вид морепродуктов богат витаминами группы B, «легким» белком, а также цинком, медью, селеном и магнием.