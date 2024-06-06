Диетолог перечислил продукты, которые вызывают излишнюю потливость летом

Реакция каждого организма на те или иные продукты и напитки индивидуальна, однако некоторые из них с большей вероятностью активизируют работу потовых желез, чем другие. Например, острая пища почти наверняка заставит вас попотеть.

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«Жжение из-за капсаицина, содержащегося в перце, интерпретируется организмом как тепло, и он пытается себя охладить», — объяснила диетолог Эми Кимберлейн в беседе с NY Post.



Очевидно, что горячие блюда тем более вызовут «приступ» активного потоотделения, так как повысят внутреннюю температуру тела.

Диетолог Яси Ансари, в свою очередь, предупредил об обманчивом действии прохладительных алкогольных напитков. Дело в том, что алкоголь вызывает учащение сердцебиения и расширение кровеносных сосудов.

«Это может вызвать покраснение кожи и повышение температуры тела, что может привести к усилению потоотделения. Если человек продолжает пить и не ест, это также может привести к снижению уровня сахара в крови, что способствует нервозности, дрожи и потливости», — отметил эксперт.



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Кроме того, все, что содержит кофеин, стимулирует вашу центральную нервную систему, которая активизирует работу потовых желез. А вот популярную теорию о том, что мясные блюда приводят к обильному потоотделению, эксперты опровергли — научных данных о таком эффекте мяса нет.