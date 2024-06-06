Эксперты рассказали, как долго может храниться в холодильнике рис

На продолжительность хранения риса могут влиять различные факторы. В том числе его разогрев и оставление на некоторое время.

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По словам экспертов, остатки риса, приготовленного дома, хранить можно в холодильнике 3−4 дня, а купленный готовый рис — 4−6 дней.

Варёный рис может испортиться, так как его свежесть сохраняется максимум 6 дней. К признакам «пропавшей» еды относятся: изменение цвета, текстуры продукта, появление неприятного вкуса и запаха.

Рис способен вызвать определённые болезни. Например, в варёном виде он связан с Bacillus cereus. Эти бактерии живут в почве и производят токсин, который при попадании в организм вызывает желудочно-кишечные заболевания.

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При употреблении испорченного риса можно получить пищевое отравление. В этом случае возникают рвота, диарея, лихорадка и спазмы желудка. Чаще всего это проходит в течение недели.

Если варёный рис остаётся в течение двух часов при температуре от 4,4 до 60 градусов Цельсия, то он становится опасным для здоровья. Кроме того, если температура превышает 32,2 градусов по Фаренгейту, то его нельзя оставлять без внимания дольше, чем на час.

При температуре ниже 4,4 градусов по Цельсию варёный рис может храниться до 4 дней в холодильнике или от 3 до 4 месяцев в морозильной камере.

Разогревать рис можно только один раз, предупреждает Мелисса Аззаро, зарегистрированный диетолог и ведущая подкаста на Hormonally Yours. Все остатки риса рекомендуется разогреть до 74 градусов Цельсия.