Костный бульон – это настоящая кладезь питательных веществ. Он богат коллагеном, глютамином, гликозаминогликанами и другими полезными соединениями, которые необходимы для здоровья костей, суставов, пищеварительной системы и иммунитета.

Регулярное употребление костного бульона должно быть нормой для каждого человека, заботящегося о своем здоровье.

Врач рассказал о пользе костного бульона

Коллаген, получаемый из костей, хрящей и соединительных тканей, является строительным материалом для нашего организма. Коллаген укрепляет кости и суставы, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Глютамин – аминокислота, которая питает клетки кишечника и печени. Гликозаминогликаны поддерживают здоровье хрящевой ткани.

Однако важно готовить бульон правильно, чтобы извлечь максимум полезных веществ. Полным рецептом поделился в своем видео врач Сергей Длин.