Классический рецепт медовика со свежими ягодами и сметанным кремом
Медовик с ягодами — слоеное пирожное с нежной текстурой и неповторимым медово-сметанным привкусом. Рассказываем, как самостоятельно испечь лакомый десерт
Ингредиенты
- Мука — 3 стакана;
- Сахар — 1 стакан;
- Мед — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сливочное масло — 50 г;
- Сода — 1 ч. л. без горки;
- Сметана (жирность 20% или больше) — 500–600 г;
- Сахарная пудра — 1–2 ст. л. (можно заменить медом);
- Свежие ягоды — около 2 стаканов или по вкусу.
Способ приготовления
- Соедините масло, сахар и мед в глубокой емкости, держите на водяной бане до полного растворения сахара. В процессе помешивайте;
- Добавьте просеянную муку и соду. Прогревайте, помешивая, еще около семи минут. Затем дайте тесту остыть;
- Разделите тесто на равные части (их будет около 10), раскатайте в коржи толщиной примерно 5 мм. Выпекайте в духовке на 180 градусах в течение 5–7 минут. Коржи должны стать золотистыми;
- Смешайте сметану с сахарной пудрой или медом до однородности;
- Раскрошите один из коржей. Крошка понадобится для обсыпки торта;
- Соберите медовый торт: намажьте корж кремом и выложите ягоды (целые или нарезанные), накройте вторым коржом. Второй корж также промажьте и украсьте. Повторяйте несколько раз. Затем промажьте весь торт кремом сверху и по бокам, посыпьте крошкой, украсьте ягодами. Уберите в холодильник минимум на два часа.
Медовик с ягодами готов!
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