Продукты на букву Н: необычные кулинарные идеи

Не знаете, что приготовить? Предлагаем поискать вдохновение в кулинарных энциклопедиях продуктов. Рассказываем, какие продукты начинаются на букву Н и что можно из них приготовить.

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Нектарины

Нектарины — близкие родственники персиков. В Европе они популярны с XVII века, а вот в России получили народную любовь только в советское время. Тогда как раз вывели новые сорта этих сочных фруктов.

Нектарины богаты калием, витамином С и бета-каротином. Они полезны для иммунной системы, кожи и зрения. Нектарины можно употреблять в свежем виде, готовить на гриле, добавлять в мясные блюда, фруктовые салаты, пироги и соусы.

Рекомендуем приготовить из нектаринов варенье. Вот необходимые ингредиенты:

нектарины — 1 кг;

сахар — 700 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.

Нектарины тщательно промойте, удалите косточки. Нарежьте их кубиками. В кастрюлю насыпьте сахар, добавьте воду и лимонный сок, доведите до кипения. Когда сироп закипит, добавьте нектарины и варите на медленном огне около 40–50 минут, периодически помешивая. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Нут

Нут, также известный как турецкий горох, полезен тем, что содержит белки, жиры, клетчатку, железо, магний, марганец, селен, цинк, витамины группы B, A и C. Он способствует снижению веса, нормализации артериального давления, предупреждению анемии и развитию атеросклероза. Также нут улучшает пищеварение и снижает риск развития сахарного диабета.

Делимся рецептом вегетарианских котлеток из нута. Нам понадобится:

нут — 250 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1–2 шт.;

мука — 4 ст. л.;

чеснок — 2–4 зубчика (по вкусу);

лимонный сок — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

специи — по вкусу;

масло — 2 ст. л.

Замочите турецкий горох на 8 часов (можно оставить на ночь). Натрите морковку на терке, порежьте лук полукольцам, раздавите чеснок. Тщательно промойте нут и раздробите его в комбайне или блендере. Получившуюся массу смешайте с овощами, досыпьте к ней муки. Добавьте специи по вкусу, лимонный сок, как следует разомните эту смесь. Слепите небольшие котлетки. Обжарьте их на сковороде в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Налим

Налим — промысловая рыба, которая распространена в России от Черного до Баренцева моря. Очень ценится его печень. Налим содержит много витаминов, по вкусу напоминает омара, а еще полезен для людей со слабым сердцем и проблемной кожей.

Налим можно приготовить на сковороде. Делимся простым рецептом. Ингредиенты:

налим — 2 кг;

мука — 100 г;

крахмал — 2 ст. л.;

масло — 50–80 мл;

соль, специи — по вкусу.

Подготовьте рыбу: посолите, поперчите, добавьте специи и оставьте на 10–15 минут мариноваться. В это время разогрейте сковороду с маслом. Обваляйте кусочки налима сначала в крахмале, затем в муке. Отправьте рыбу на сковороду и жарьте ее около 5 минут. Не забудьте переворачивать кусочки, чтобы добиться равномерной золотистой корочки!

Мы рассказали вам о продуктах на букву Н и рецептах из них. Экспериментируйте!

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