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Салат с томатами черри и кремом из базилика: рецепт блюда из меню ПМЭФ

В вегетарианский сет в ресторане ПМЭФ вход салат с томатами черри и кремом из базилика. Делимся простым рецептом и рассказываем, как легко и просто приготовить подобное блюдо дома.

Салат с томатами черри и кремом из базилика: рецепт блюда из меню ПМЭФ
© РИА Новости

Ингредиенты

  • черри — 250 г;
  • базилик — 20 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • орехи — 50 г;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Для начала подготовим крем из базилика. Для этого возьмем зелень, промоем ее под проточной водой.
  2. Отложим несколько листочков для украшения. Оставшиеся — разорвем на крупные части, отправим в блендер. Туда же добавим орехи (подойдут кедровые, грецкие, миндаль), оливковое масло и чеснок.
  3. Подготовим томаты черри. Вымойте их, разрежьте пополам или оставьте целыми в зависимости от предпочтений.
  4. Выложите на блюдо крем, томаты черри, украсьте листиками базилика.

Готово!

Ранее мы делились другим рецептом из меню ПМЭФ: приготовьте картофель с жареными вешенками и сыром пармезан.

Еда