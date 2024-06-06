Аналитик объяснил, будет ли мясо ламы пользоваться популярностью в России

Представители Боливии подали запрос на разрешение экспорта мяса ламы в Россию. Насколько полезен подобный продукт и подходит ли такое мясо россиянам? Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Боливия – один из основных поставщиков мяса говядины в Россию. По словам директора национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьера Суареса, в мясе ламы содержится мало холестерина. По вкусу оно — нечто среднее между бараниной и говядиной.

Аналитик Даниил Кашин считает, что такого мяса будет немного на российских прилавках.