Аналитик объяснил, будет ли мясо ламы пользоваться популярностью в России

Аналитик объяснил, будет ли мясо ламы пользоваться популярностью у жителей России
Представители Боливии подали запрос на разрешение экспорта мяса ламы в Россию. Насколько полезен подобный продукт и подходит ли такое мясо россиянам? Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Боливия – один из основных поставщиков мяса говядины в Россию. По словам директора национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьера Суареса, в мясе ламы содержится мало холестерина. По вкусу оно — нечто среднее между бараниной и говядиной.
Аналитик Даниил Кашин считает, что такого мяса будет немного на российских прилавках.
«Это пока незнакомый потребителю продукт, который однозначно будет стоить не дешевле говядины. Думаю, что пока его будут предлагать только в ресторанах высокой кухни», — сказал он.