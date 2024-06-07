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Мятное печенье за 20 минут

Необычный вкус, яркий цвет и простота приготовления. Именно так можно описать мятное печенье, рецептом которого мы делимся сегодня. Подобное лакомство совершенно точно оценят как гости, так и семья.

Рецепт мятного печенья
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Свежая мята — 30 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мука — 200 г;
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. В отдельную миску положить свежие листья мяты, всыпать сахар, размешать. Пробить мяту с сахаром с помощью погружного блендера до полной однородности;
  2. Затем добавить мягкое сливочное масло, яйцо и при помощи блендера смешать всё в однородную массу;
  3. Смешать муку и разрыхлитель, постепенно добавить в зеленую массу и замесить тесто. Тесто получается довольно мягкое и липковатое;
  4. Влажными руками отделить небольшие кусочки, сделать среднего размера шарики и свободно разложить их на застеленный пергаментом противень. Печенья расплющить вилкой, чтобы они приняли вид лепешек;
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 200°С духовке примерно 13–15 минут.