Рецепт мятного печенья

Необычный вкус, яркий цвет и простота приготовления. Именно так можно описать мятное печенье, рецептом которого мы делимся сегодня. Подобное лакомство совершенно точно оценят как гости, так и семья.

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Ингредиенты:

Свежая мята — 30 г;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 100 г;

Яйцо — 1 шт;

Мука — 200 г;

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления: