Рецепт мятного печенья

Мятное печенье за 20 минут
Необычный вкус, яркий цвет и простота приготовления. Именно так можно описать мятное печенье, рецептом которого мы делимся сегодня. Подобное лакомство совершенно точно оценят как гости, так и семья.
Ингредиенты:
- Свежая мята — 30 г;
- Сахар — 100 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Мука — 200 г;
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Процесс приготовления:
- В отдельную миску положить свежие листья мяты, всыпать сахар, размешать. Пробить мяту с сахаром с помощью погружного блендера до полной однородности;
- Затем добавить мягкое сливочное масло, яйцо и при помощи блендера смешать всё в однородную массу;
- Смешать муку и разрыхлитель, постепенно добавить в зеленую массу и замесить тесто. Тесто получается довольно мягкое и липковатое;
- Влажными руками отделить небольшие кусочки, сделать среднего размера шарики и свободно разложить их на застеленный пергаментом противень. Печенья расплющить вилкой, чтобы они приняли вид лепешек;
- Выпекать в предварительно разогретой до 200°С духовке примерно 13–15 минут.