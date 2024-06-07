Мюсли и гранола – эксперты объяснили разницу между ними

Названо главное различие между мюсли и гранолой
Мюсли и гранола – два продукта, которые завоевали популярность у потребителей, особенно, в качестве завтрака. На первый взгляд кажется, что разницы между ними особо нет, но это не совсем так. Не смотря на схожий состав, продукты имеют различия.
Об этом рассказали эксперты Роскачества. Мюсли, как правило, состоят из смеси овсянки, сухофруктов, орехов и семян. Они могут быть изготовлены с добавлением мёда, сиропа или масла для придания вкуса и хрустящей текстуры. Мюсли традиционно употребляют с молоком, йогуртом или соком.
Гранола – это смесь запечённых овсяных хлопьев, орехов, семян, мёда или кленового сиропа. Гранолу можно есть как самостоятельное блюдо или добавлять к йогурту, творогу, фруктам.
Основное различие между двумя продуктами – способ их приготовления и состав ингредиентов. В мюсли чаще больше сухих фруктов и орехов, а гранола имеет более карамелизованный вкус из-за запекания в духовке со сладким топингом.
Гранола, как правило, содержит больше сахара и жиров, чем мюсли. Соответственно, является более калорийным продуктом. Благодаря особой обработке гранола остаётся хрустящей даже после добавления молока, а вот мюсли – нет.