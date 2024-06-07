Мюсли и гранола – эксперты объяснили разницу между ними

Мюсли и гранола – два продукта, которые завоевали популярность у потребителей, особенно, в качестве завтрака. На первый взгляд кажется, что разницы между ними особо нет, но это не совсем так. Не смотря на схожий состав, продукты имеют различия.

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Об этом рассказали эксперты Роскачества. Мюсли, как правило, состоят из смеси овсянки, сухофруктов, орехов и семян. Они могут быть изготовлены с добавлением мёда, сиропа или масла для придания вкуса и хрустящей текстуры. Мюсли традиционно употребляют с молоком, йогуртом или соком.

Гранола – это смесь запечённых овсяных хлопьев, орехов, семян, мёда или кленового сиропа. Гранолу можно есть как самостоятельное блюдо или добавлять к йогурту, творогу, фруктам.

Основное различие между двумя продуктами – способ их приготовления и состав ингредиентов. В мюсли чаще больше сухих фруктов и орехов, а гранола имеет более карамелизованный вкус из-за запекания в духовке со сладким топингом.

Гранола, как правило, содержит больше сахара и жиров, чем мюсли. Соответственно, является более калорийным продуктом. Благодаря особой обработке гранола остаётся хрустящей даже после добавления молока, а вот мюсли – нет.