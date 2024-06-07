Рецепт острого холодного томатного супа гаспачо

Рецепт гаспачо — острого холодного томатного супа
Летом у хозяек большой популярностью пользуются различные холодные супы. Предлагаем вам приготовить гаспачо — острый томатный суп по простому рецепту.
Ингредиенты:
- Томаты — 4 шт., лучше брать мясистые плоды;
- Огурцы (крупный) — 1 шт.;
- Репчатый лук (крупный) — 1 шт.;
- Сладкий перец (крупный) — 1 шт.;
- Лимонный сок или уксус 9% — 1 ст. л.;
- Чеснок — 1 долька;
- Острый соус табаско — по вкусу;
- Оливковое масло — 1 ч. л.;
- Черный молотый перец, соль — по вкусу;
- Сок томатный (можно пакетированный) — не более ½ ст.;
- Вареная говядина — по вкусу;
- Свежая зелень — для сервировки.
На томатах сделать надрезы, бланшировать, снять кожицу, разрезать и сложить в миску. Добавить очищенный лук, чеснок, влить масло, соус, лимонный сок, посолить и поперчить. Измельчить погружным блендером до состояния пюре. Огурцы при желании очистить от кожуры, натереть на терке. Болгарский перец очистить, нашинковать тонкими полосками и вместе с огурцами добавить к помидорам, перемешать. Если суп получился слишком густым — добавить не более половины стакана томатного сока, а затем убрать в холодильник на шесть часов.
При подаче на стол порционно можно добавить говядину, нарезанную полосками, и измельченную зелень. Теперь вы знаете, как в жару пообедать вкусным супом гаспачо.
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