Семь простых рецептов блюд-пятиминуток

Многим знакома ситуация, когда времени в обрез, а приготовить что-то вкусное и сытное хочется. В таких случаях как нельзя кстати придутся блюда-пятиминутки. Делимся подборкой из 7 рецептов блюд, которые можно приготовить за 5 минут.

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Сладкий витаминный смузи из клубники и банана

Одно из простейших блюд-пятиминуток — это смузи. Существует множество рецептов питательного напитка. Мы предлагаем приготовить его из клубники и банана — это идеальный вариант для лета. Вам понадобятся:

банан — 2 шт.;

клубника — 250 г;

молоко — 400 мл.

Бананы очистите и нарежьте крупными кусками, у клубники удалите хвостики. Сложите фрукты и ягоды в чашу блендера, измельчите до однородной густой массы. Влейте молоко, снова смешайте в блендере. Разлейте смузи по стаканам, при желании украсьте их цельными ягодами клубники. К слову, еще больше рецептов смузи можно почерпнуть в нашей статье.

Пицца на лаваше в микроволновке

Пицца на лаваше — лучшее решение, если у вас нет времени замешивать тесто. Для нее вам понадобятся:

лаваш круглый — 1 шт.;

твердый сыр — около 60 г или по вкусу;

помидоры черри — 4 шт.;

маслины — 5–6 шт.;

ветчина, бекон или салями — 7–10 ломтиков;

кетчуп — 1 ч. л.;

майонез — 1 ч. л.;

свежая зелень — по вкусу.

Смешайте майонез и кетчуп, намажьте лаваш соусом. Мелко натрите сыр, половину оставьте на потом, половиной посыпьте лаваш. Тонко нарежьте ветчину и помидоры, выложите на лаваш. Сверху присыпьте остатками сыра. Поставьте пиццу в микроволновку на 1–2 минуты до расплавления сыра. Украсьте свежей измельченной зеленью и нарезанными маслинами.

Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Если вы готовитесь к приходу гостей, то эта закуска станет настоящим спасением. Она включает всего 4 ингредиента:

тарталетки готовые — 12 шт.;

филе красной рыбы — 200 г;

творожный сыр — 200 г;

свежая зелень — несколько стеблей.

Зелень промойте и измельчите. Четверть филе рыбы нарежьте мелкими кубиками. Выложите сыр в глубокую емкость, всыпьте зелень и рыбу, хорошо перемешайте. С помощью столовой ложки или кондитерского мешка выложите начинку в тарталетки. Остатки рыбного филе нарежьте тонкими длинными ломтиками. Сверните ломтики спиральками: у вас получатся импровизированные «розочки». Украсьте тарталетки рыбными розочками и стебельками свежей зелени.

Сытный салат с тунцом без яиц и майонеза

Говоря о том, что приготовить за 5 минут, нельзя не упомянуть салаты. Сытным и полезным блюдом станет салат из консервированного тунца. Вам понадобятся:

тунец консервированный — 1 банка;

кукуруза консервированная — 150–180 г;

помидоры — 2–4 шт. в зависимости от размера;

огурцы — 1–2 шт. в зависимости от размера;

салат листовой — 5–6 листиков;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное для заправки — 1–2 ст. л. или по вкусу.

Измельчите и всыпьте в глубокую емкость листья салата. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте тонкими длинными ломтиками. Помидоры нарубите крупными кубиками. Добавьте овощи к салату. Всыпьте кукурузу. Слейте масло из банки с тунцом, выложите тунец к другим ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте маслом и перемешайте.

«Окошко» — яичница в хлебе, как в детстве

Яичница в хлебе — простое блюдо, любимое многими с детства. Это также идеальный завтрак на скорую руку. Для него вам понадобятся:

хлеб (тостовый, бородинский или другой по вкусу) — 2 ломтика;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 15 г;

соль и перец по вкусу.

Вырежьте отверстия в ломтиках хлеба. Растопите сливочное масло на сковороде, обжарьте хлеб до золотистости. Влейте в хлебные «окошки» по яйцу, посолите и поперчите по желанию. Жарьте на слабом огне до загустения белка. Готовую яичницу в хлебе можно украсить свежей зеленью.

Шоколадный брауни в микроволновке

Кекс в кружке входит в топ самых популярных блюд-пятиминуток. Сегодня мы поделимся рецептом брауни. В его состав входят:

шоколад темный — 50 г;

мука — 3 ст. л.

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

масло сливочное — 20 г.

Выложите в миску шоколад, масло и сахар. Поставьте в микроволновку на 30–40 секунд. Перемешайте растаявшую массу. Вбейте яйцо, перемешайте, затем добавьте муку и снова перемешайте. Консистенция массы должна напоминать сметану. Влейте тесто в кружку (не до краев, так как тесто еще поднимется). Поставьте в микроволновку на максимальную мощность, выпекайте от 1 до 3 минут. Готовность брауни проверяйте по его верхушке: она должна затвердеть. При этом внутри классический брауни будет чуть влажным.

Нежный молочный коктейль без мороженого

Напоследок поделимся рецептом еще одного напитка — молочного коктейля домашнего приготовления. Обычно для коктейлей требуется мороженое. Однако, согласно этому рецепту, хватит и молока. Вам понадобятся:

молоко — 300 мл;

сахар — 20 г;

ванильный сахар — по вкусу;

лед — ¼ стакана.

Влейте холодное молоко в чашу блендера, добавьте обычный и ванильный сахар, взбивайте, пока сахар не растворится. На поверхности молока образуется пышная пена. Досыпьте лед, взбивайте еще 10 секунд. Разлейте по стаканам и сразу подавайте к столу. Питьевой десерт готов!

Мы привели 7 идей блюд, которые можно приготовить за 5 минут. Для их приготовления потребуются минимум времени и имеющиеся под рукой ингредиенты.