Необычные свекольники: три простых рецепта холодного супа

Свекольник — традиционный суп русской кухни, который хозяйки часто готовят в летнюю жару. Делимся тремя рецептами необычных версий этого блюда — с мясом и яйцами, грибами и на кефире.

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Свекольник с мясом и яйцами

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

свекла — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

свежий огурец — 1-2 шт.;

квас — 3 л.;

лук — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — 10 г;

сахар — по вкусу.

Нарежьте вареную свеклу, огурцы и яйца кубиком. Мелко нарубите лук и зелень. Смешайте сметану с горчицей до однородности. В глубокую миску положите овощи, залейте квасом, добавьте соль, специи, сахар по вкусу. Добавьте заправку из горчицы и сметаны, тщательно размешайте.

Свекольник на квасе с сушеными грибами

Для этого рецепта вам понадобятся:

квас — 3 л.;

сушеные грибы — 50 г;

свекла — 1 шт.;

огурцы соленые — 400 г.;

картофель — 400 г;

сахар — по вкусу;

зелень (лук, укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, специи — по вкусу.

Сварите свеклу и картофель, мелко нарубите зелень по вкусу. Нарежьте овощи кубиками, а грибы — соломкой. Налейте в кастрюлю квас, отправьте в ту же емкость грибы, свеклу, картофель и соленые огурцы. Посыпьте суп сахаром, солью и специями по вкусу. Добавьте в свекольник зелень.

Свекольник на кефире

Список необходимых продуктов:

свекла — 2 шт.;

кефир — 1 л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец, специи — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Сварите свеклу до готовности, затем очистите и натрите на терке. Добавьте к натертой свекле кефир и перемешайте. Пропустите чеснок через чеснокодавку, пресс или мелко нарежьте, затем отправьте к смеси. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте. Поставьте свекольник в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся. Подавайте блюдо, посыпав сверху мелко нарезанной зеленью.