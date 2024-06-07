Необычные свекольники: три простых рецепта холодного супа

Необычные свекольники: 3 простых рецепта холодного супа
Свекольник — традиционный суп русской кухни, который хозяйки часто готовят в летнюю жару. Делимся тремя рецептами необычных версий этого блюда — с мясом и яйцами, грибами и на кефире.
Свекольник с мясом и яйцами
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- свекла — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- квас — 3 л.;
- лук — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- сметана — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль — 10 г;
- сахар — по вкусу.
Нарежьте вареную свеклу, огурцы и яйца кубиком. Мелко нарубите лук и зелень. Смешайте сметану с горчицей до однородности. В глубокую миску положите овощи, залейте квасом, добавьте соль, специи, сахар по вкусу. Добавьте заправку из горчицы и сметаны, тщательно размешайте.
Свекольник на квасе с сушеными грибами
Для этого рецепта вам понадобятся:
- квас — 3 л.;
- сушеные грибы — 50 г;
- свекла — 1 шт.;
- огурцы соленые — 400 г.;
- картофель — 400 г;
- сахар — по вкусу;
- зелень (лук, укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль, специи — по вкусу.
Сварите свеклу и картофель, мелко нарубите зелень по вкусу. Нарежьте овощи кубиками, а грибы — соломкой. Налейте в кастрюлю квас, отправьте в ту же емкость грибы, свеклу, картофель и соленые огурцы. Посыпьте суп сахаром, солью и специями по вкусу. Добавьте в свекольник зелень.
Свекольник на кефире
Список необходимых продуктов:
- свекла — 2 шт.;
- кефир — 1 л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Сварите свеклу до готовности, затем очистите и натрите на терке. Добавьте к натертой свекле кефир и перемешайте. Пропустите чеснок через чеснокодавку, пресс или мелко нарежьте, затем отправьте к смеси. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте. Поставьте свекольник в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся. Подавайте блюдо, посыпав сверху мелко нарезанной зеленью.